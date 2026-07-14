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颱風衍生旅平險理賠爭議 保險局要求產險公會提解方

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
颱風天致使行程取消產生旅平險理賠爭議，保險局要求產險公會依這個條文提解方。聯合報系資料照
颱風天致使行程取消產生旅平險理賠爭議，保險局要求產險公會依這個條文提解方。聯合報系資料照

近期颱風造成班機航班大亂使民眾對旅平險理賠的需求直線增加，但有不少民眾抱怨，當保戶因天災（如颱風）導致班機取消而「滯留海外」時，產險公司卻普遍主張由於回國當日本無預訂住宿，因此只能理賠2000元。保險局副局長蔡火炎指出，已責成產險公會依據保險法54條規定，儘快研議出對保戶有利的新通則來處理理賠事宜。

蔡火炎指出，依照旅平險新制，旅平險的實支實付險，也必須基於「損害填補」原則來理賠，因此，倘若被保人因為天災、戰亂等，致使必須更改旅程，因而增加的交通住宿費用，就必須以實際支付金額減掉退款，而必須以增加原預定費用的20%為上限，這是在有單據的情況之下。但倘若被保人不能出示單據，將改為對交通費及住宿費的每日定額2000元的給付來理賠，蔡火炎舉例，倘若因為行程變更，改住在親友家這類，可能就沒有收據，這時可能就只能有定額2000元的給付。

關於因為颱風的發生，致使旅平實支實付險產生爭議，對此蔡火炎也特別指出，保險局已責成保險公會，依照保險法54條規定：「有利於被保險人者，不在契約之限，而且保險契約的解釋，有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。」亦即不能只依法規的文字內容，而必須探詢當事人的爭議，要利於被保險人的理賠為原則。

旅平險 日本

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