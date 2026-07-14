玉山金信用觀察負向狀態解除 信評：合併三商壽後獲利能力可望提升

金管會已核准玉山金控（2884）與三商美邦人壽（2867）的合併案。因此，中華信評今確認玉山金控的長期發行體信用評等為「twAA-」，短期發行體信用評等為「twA-1+」，並將前述評等自信用觀察名單中移除。中華信評預測合併後的玉山金控將成為國內第六大金控公司，並擁有銀行、壽險與證券三大核心業務引擎，未來兩年金控獲利能力可望逐步提升。且仍為一家以銀行為主的金控集團。

中華信評是在玉山金控於2025年11月6日首次公布此件合併案後，將其評等置入「信用觀察負向」狀態。玉山金控長期發行體信用評等「twAA-」之評等展望為「負向」。此次評等確認行動係反映：中華信評認為，玉山金控以合併基礎來看的集團信用結構仍維持不變，而前述集團信用結構則係反映該金控集團旗下銀行事業玉山商業銀行股份有限公司（玉山銀）以及合併標的三商美邦人壽的個別基礎信用結構相結合。

中華信評認為，未來一至二年玉山銀應可維持強健的資本與獲利能力，而三商美邦人壽的財務結構在其獲得來自玉山金控220億元的現金增資後亦可望改善。中華信評預測，合併後的玉山金控將成為國內第六大金控公司，並擁有銀行、壽險與證券三大核心業務引擎。玉山金控集團在合併後仍為一家以銀行為主的金控集團，且玉山銀將主導該金控集團的合併信用結構，並輔以來自三商美邦人壽的貢獻。

玉山金控合併後以擬制性基礎計算的2025年平均資產報酬率為0.6%，略低於同一期間國內業界為0.67%的平均水準。在中華信評的基本情境假設中，未來兩年該控股公司的獲利能力可望逐步提升，同時其雙重槓桿比將維持在接近國內業界約為116%的平均水準。雙重槓桿比指母金控集團對其所有子公司的股權投資部位對其總股東權益比值。中華信評預估，玉山銀對合併後集團合併信用結構的貢獻占比將約為80%，其餘20%將來自壽險子公司，而證券子公司的貢獻占比則有限。在集團資源的支持下，未來幾年壽險子公司的業務成長與合約服務邊際可望呈上升趨勢。