永豐金證券推出股票禮品卡創新實驗 獲金管會核准落地

永豐金證券114年4月獲金管會核准辦理「股票禮品卡」，該金融科技創新實驗今日獲金管會宣布可順利落地。金管會也指出，除了永豐金證券已申請續辦之後，已有數家券商向金管會表達有申請的興趣。

金管會創新處處長林羲聖指出，永豐金證券發行的「股票禮品卡」，等於類似於「股票交割款預付卡」概念，現階段已有100、200、300、500、1000、3000、 6000等7種面額，但永豐金證券還可以根據客戶的需求，來作客製化面額的設計；而且在落地之後，禮品卡可兌換的期間最久可到2年，遠比試辦期間的90天要長。

而倘若到期未使用，則類似現行的禮券概念，由發行券商依照面額把現金退給持卡人。

金管會指出，本創新實驗案已於今年4月順利結束，累積兌換金額近新臺幣6千萬元，吸引逾9萬人參與，並帶動新增近5萬戶證券開戶數，顯示市場接受度佳，對擴大投資參與、推動普惠金融及協助證券商拓展業務均具正面效益。

上述的數據，已可看出對於永豐金證券的經紀業務幫助。林羲聖說明，股票禮物卡除了可直接發給員工、給客戶，也可當作贈品，作為和超商合作的大禮包裡面的項目，一般民眾也可透過永豐金證券的電子交易平台來購買。

證期局副局長黃仲豪說明，客戶在購買的時候，基於防詐考量，會採取實名制，轉送之後，就沒有實名制的限制。

金管會指出，成果顯示，此項創新模式有助於引導民眾參與資本市場、促進普惠金融及拓展證券商業務，因此，金管會已完成相關法規調適並正式開放辦理，同時鼓勵金融機構積極投入創新，踴躍申請金融科技創新實驗與業務試辦，以掌握新興市場發展先機。

永豐金證券自114年4月開辦發行「股票禮品卡」，購買者可選擇自用、贈送他人或企業行銷等多元用途，民眾收到股票禮品卡後，透過永豐金證券電子平台完成兌換，即可作為股票交易的可用資金，用於支付股票交割款、手續費及證券交易稅等。

金管會表示，永豐金證券透過股票禮品卡與異業合作，將證券服務延伸至便利商店或企業贈品等日常消費場景，拓展跨產業生態圈合作的深度與可能性，且藉由多元面額設計，可靈活運用於送禮、親子理財教育及投資體驗等情境，有助提升年輕族群及投資新手參與資本市場的意願，並擴大金融服務觸及客層等。為使創新機制得以常態化推動，金管會在實驗結束前已辦理法規調適，並於115年3月同意備查中華民國證券商業同業公會訂定之「證券商發行股票禮品卡自律規範」等相關規定。另本案為2026年首案創新實驗，並為第10件金融科技創新實驗，而永豐金證券歷來已獲准2件創新實驗。