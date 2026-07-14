投資台美股選兆豐 開戶交易抽萬元旅遊金

AI浪潮逐漸引爆市場動能，在國際局勢逐步明朗之際，資金熱潮快速回流股市，台美股投資熱度持續升溫。面對全球資產重新定價的重要時刻，越早布局，越有機會掌握未來成長紅利。

兆豐證券為協助投資人參與市場，針對台美雙市場祭出重磅優惠，不僅開戶即送3,000元起台股手續費折抵金，更提供首次交易登錄送mo幣，交易滿額加碼抽新臺幣10 萬元旅遊金大獎活動，助攻投資人輕鬆開啟全球投資。

根據臺灣證券交易所統計，2026年前四月國人透過複委託交易外國有價證券的成交金額，較去年同期成長約97%；其中，美國市場成交金額達4.13兆元，占整體海外交易比重70.7%，兆豐證券指出，這反映出台灣投資人的策略已從傳統的單一市場，轉向以「台股科技供應鏈＋美股AI領頭羊」的雙軌布局，藉此分散市場風險，同時擴大獲利空間。

然而，常見複委託交易手續費多採「按成交金額比例」計費並設有「低消門檻」，常使有意分批布局高價科技股或定期定額投資美股ETF的投資人，面臨高昂的交易成本壓力。

為此，兆豐證券「每股GO」服務，採每股手續費均一價且無低收門檻的計費方式，亦提供美股即時報價及台、外幣雙軌交割選擇，實踐「買一股算一股，手續費均一價不吃虧」的普惠金融精神，對於小額投資或分批布局的投資人而言，是兼顧彈性與成本控管的優質首選。

自即日起至2026年9月30日止，選擇兆豐證券開戶，即送3,000元起台股手續費折抵金。

此外，活動期間內完成台、美股首筆交易並登錄，最高可獲得400元mo幣；符合指定交易條件者，月月可參與「萬元旅遊金」抽獎，活動結束後再加碼抽出10萬元旅遊金大獎。活動詳情請參閱兆豐證券理財網：https://project.emega.com.tw/EopenV2