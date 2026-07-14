出國留學換匯需求增 凱基銀行推換匯優存年利率最高10%

9月為開學季，近年來國人出國留學人數持續增加，考量學費、住宿費及生活費等海外教育支出帶動換匯需求增長。凱基銀行看準此趨勢，推出換匯優存專案，涵蓋美元、日圓及澳幣等熱門留學幣別，7天天期定存可享年利率最高10%。此外，透過網路銀行及行動銀行APP進行換匯，累積換匯金額滿額還可獲抽獎機會，可享好禮及現金回饋，民眾不僅享換匯高利優存，還能搶好康。

凱基銀行表示，根據教育部2025年最新統計，美國、澳洲及日本為國人主要選擇留學的國家，留學生人數占全部留學人數超過6成5，顯示對於美元、日圓及澳幣的海外教育支出需求較高。過往留學資金規劃需提前準備，近年家長對留學資金管理的觀念，除了關注匯率波動，也重視資金停泊期間的收益表現，逐漸從「單次換匯」轉向「階段式資產配置」。因此，凱基銀行特別推出多元外幣優惠存款方案，讓客戶在準備留學資金的同時，也能掌握短期利率機會。

凱基銀行推出多元優利存款方案，其中，美元、日圓及澳幣7天天期的換匯優存專案，年利率最高10%，透過行動銀行APP就可完成，兼顧效率與便利性。針對看好美元中短期配置價值的民眾，凱基銀行提供3個月、年利率最高7%的美元高利定存方案，及搭配台幣活存年利率最高2.5%，供資金靈活運用兼具收益及流動性。對於尚在規劃留學或海外進修階段的家庭，可參考台幣活存12個月、年利率最高1.9%方案，作為資金準備期間的穩健配置選擇。

除了存款優惠外，即日起至7月31日止，透過凱基銀行網路銀行及行動銀行APP進行換匯，累積換匯金額達等值新台幣10萬元，即可獲得1次抽獎機會，累積換匯金額越多，抽獎機會越多，獎項包括AirPods Pro 3、現金回饋等好禮，有換匯需求的客戶可以多加把握。相關活動詳情，請上凱基銀行官網查詢。