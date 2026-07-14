暑假旅遊值颱風季 國泰產險「夏旅雙享型」旅遊險推雙重保障

暑假旅遊旺季同時也是颱風好發季節，近年因颱風導致航班取消、班機延誤及旅客滯留海外的情況屢見不鮮。為協助旅客從容面對旅程中的各種突發狀況，國泰產險即日起推出「夏旅雙享型」旅遊保障方案，主打市場少見的班機延誤「定額給付」及「實支實付」雙重保障設計，以因應額外衍生的各項費用，保障範圍更涵蓋飛機改降非原定機場、食品中毒及現金竊盜等特殊風險情況，及第三人責任保險、海外旅行急難救助保險服務，為旅客提供完整的旅遊風險防護，降低衍生的財務負擔。

旅途中最令人困擾的莫過於班機延誤與旅程異動，尤其正值暑假颱風旺季，一旦航班因天候因素延誤或取消，旅客被迫滯留海外時，衍生臨時住宿、餐飲開銷，甚至需額外支付往返機場的交通費用。相較於市場上多數僅提供單一定額給付的商品，國泰產險「夏旅雙享型」旅遊險，除了提供班機延誤「定額給付」外，更提供最高2萬元班機延誤「實支實付」保障；兼具「定額給付」與「實支實付」雙重保障機制，以補償旅客於延誤期間所產生各項費用，讓保障更有感。

除了旅遊不便保障外，「夏旅雙享型」也將可能遭遇的特殊風險納入保障範圍，包括改降非原定機場每次6,000元慰問金、食品中毒每次6,000元慰問金及現金竊盜每次3,000元慰問金等；當旅客於海外遭遇重大事故、突發疾病或其他緊急情況時，亦提供最高300萬元海外旅行急難救助保險服務，可獲得即時協助與救援支援，成為旅途中的堅強後盾。

國泰產險表示，近年極端氣候影響日益明顯，暑假期間更是航班異動與旅程延誤的高峰期。「夏旅雙享型」以旅客實際需求出發，讓民眾無論面對颱風、班機延誤或其他旅遊突發狀況，都能安心享受旅程，放心探索世界，民眾可洽國泰產險各服務據點諮詢與投保，讓這個夏季出遊更安心。