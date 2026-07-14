社會新鮮人高 CP 值防護罩 南山人壽推「活力守護」組合包

社會新鮮人陸續進入職場，開始朝累積人生第一桶金努力，每天通勤、「賣肝」工作之餘，莫讓「意外」打亂人生的規劃。針對預算有限，又想要用親民的保費擁有高CP值基本保障的青壯年，南山人壽打造「活力守護」組合，涵蓋意外身故、失能、骨折及住院日額，讓年輕族群在黃金拚搏時期，為自己與家庭撐起基本防護，更有底氣安心追求職涯夢想。

據衛福部統計，2024年因傷害或其他意外因造成骨折的人數就有30萬人，其中，15歲到44歲有6萬多人。骨折恢復期少則1到3個月，嚴重要半年以上才能完全恢復，恐影響人生進度條，更別提「事故傷害」長年居國人前十大死因，對不少家庭造成突然的重大打擊。

南山人壽特別設計高CP值的「活力守護」組合，涵蓋「南山人壽青年護照長期照顧定期健康保險（10TLTC）」、骨折專屬保單「南山人壽意外骨折及特定手術傷害醫療保險附約（SBBR）」、基本款意外險「南山人壽成心相守意外傷害保險附約（YPAR）」，與意外傷害醫療日額型「南山人壽意外傷害醫療日額給付附加條款（DHI）」，一次涵蓋意外可能發生的骨折醫療、住院日額、長照及身故風險，年輕族群在衝刺事業同時，每日藉由省下一杯咖啡的錢，就能為自己建構基本防護罩，開始衝刺人生目標，之後再隨著預算逐步強化保障。

南山人壽表示，「活力守護」組合具五大特色，一是包含意外身故、失能、骨折及住院日額，能一次完整建構意外保障；二，骨折依部位及傷害程度定額給付，即使未住院也能獲得保障；三，大眾運輸交通事故及特定天然災害身故提供加碼保障；四，因意外導致的第一至第六級失能，提供最長100個月失能補償；五，因疾病或意外造成長期照顧、完全失能時，提供持續性的保障給付，填補收入減損及照顧費用。

以25歲男性、職業等級1級為例，規劃「南山人壽青年護照長期照顧定期健康保險（10TLTC）」保額50萬元，搭配「南山人壽意外骨折及特定手術傷害醫療保險附約（SBBR）」保額100萬元、「南山人壽成心相守意外傷害保險附約（YPAR）」保額100萬元，與「南山人壽意外傷害醫療日額給付附加條款（DHI）」日額3,000元，每月只需718元即可擁有完整基本防護。

對於初入社會、在外奔波的機車族與通勤新鮮人而言，突發的交通意外往往是最大風險。據衛福部2025年國人前十大死因統計，「事故傷害」高居國人十大死因第7名，每年奪走逾6,600條寶貴生命，其中車禍等「運輸事故」占比達41.3%居冠，其次則是日常易發生的「跌倒」占24.4%。以15至24歲的青少年及25至44歲的青壯年來說，意外事故各高居其死因第一名、第三名，每年約有逾1,000名青壯族群因意外身故。

而突發意外帶來的醫療與復健成本，對手頭存款較薄的青壯年來說，將造成不小的經濟壓力。據衛福部「全民健康保險醫療統計」，因外部因素造成的前臂、股骨、小腿骨折等就醫人數，2024年全台高達30萬人，其中15至44歲占20%、逾6萬人。發生意外骨折，需數周至數月的癒合與復健期，自費醫材與被迫請假的經濟壓力將隨之而來。

此外，許多年輕人認為長期照顧是到高齡才會碰到的風險，但據南山人壽長照險理賠數據發現，以保戶人數來看，因意外事故導致的長照險理賠約占14%，其中約29%發生在54歲以下青中壯年，此時正值事業起飛期或正是家庭經濟支柱的黃金期。

南山人壽指出，年輕失能不僅是個人收入中斷，往往還需要另一名家人離職全天候照顧，以主計總處2025年每人每月總薪資平均62,492元推估，每年家庭經濟損失將超過150萬元，對剛起步的年輕家庭或正在累積第一桶金的年輕人來說，將讓人生成功進度條被拉回。