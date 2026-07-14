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台新 Richart 卡新權益「Chill刷」登場 最高享10%回饋

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新Richart卡推「Chill刷」新方案超過80間熱門通路最高10%，追星手搖飲等新加碼通路最受歡迎。台新銀行／提供
台新Richart卡推「Chill刷」新方案超過80間熱門通路最高10%，追星手搖飲等新加碼通路最受歡迎。台新銀行／提供

看準娛樂消費商機，台新銀行Richart卡重磅推出全新第八刷「Chill刷」，第一天上線即引發百萬人關注。鎖定聚餐餐飲、娛樂追星及健身保健三大生活情境，即日起至9月30日止，卡友透過Richart Life App即可每日一鍵切換為Chill模式，指定通路最高享10%有感回饋；活動期間新戶核卡後60天內免設定自動扣繳，皆能直接適用最高10%回饋，讓每一筆消費都化為最實質的快樂應援。

台新Richart卡深受市場青睞，目前已累積逾300萬卡友，自「7大刷」權益上線以來，帶動整體消費金額成長20%，穩居許多年輕族群日常消費的主力信用卡台新銀行觀察，年輕世代愈來愈重視聚會社交、娛樂體驗及健康生活等消費型態，因此推出全新「Chill刷」，以「懂你的快樂人格」為主題，將權益設計延伸至聚餐、追星娛樂及健身保健等日常生活情境，讓卡友可依照不同生活需求靈活切換權益，享受更貼近生活的消費回饋。

此次推出的「Chill刷」首波聚焦「瘋聚會」情境，涵蓋餐飲聚會及人氣飲品等消費通路，最高享10%回饋，精選詹記麻辣火鍋、海底撈、屋馬燒肉、Fake Sober、Draft Land等多家熱門聚餐與小酌聖地；更特別納入得正、五桐號、八曜和茶、CAFE!N等11家人氣手搖與連鎖咖啡；饗饗、NAGOMI等餐廳亦可享最高5%回饋，滿足聚餐、約會及日常飲食等多元需求。

國人泛追星普及度已達60%，針對熱血追星與宅家娛樂族，「Chill刷」同步推出「沉浸娛樂」情境，指定通路最高享5%回饋，涵蓋WEVERSE、K-MONSTAR、微樂客等購買偶像周邊的必備管道，以及Netflix、Disney+、愛爾達等影音串流服務，Apple直營（含官網）、DJI、Insta360等3C品牌；另包含蝦皮、酷澎及Uber Eats等網購、外送平台，滿足卡友從追劇、追星到居家娛樂的一站式消費需求。

除了享受生活，Richart卡也化身自律神隊友，「Chill刷」推出「獨自升級」情境，指定通路最高享5%回饋，涵蓋好好生醫、營養師輕食、VITABOX等保健品牌，以及健身工廠、World Gym、KX PILATES等熱門健身與皮拉提斯空間，Adidas、New Balance、lululemon等運動品牌也全面加入加碼行列，陪伴卡友打造健康生活。

即日起，新戶透過指定連結申辦Richart卡並且刷卡消費達到指定門檻，即可獲得20吋上掀式行李箱；除此之外，Gen Z夥伴還有特別福利！7/15起35歲以下新戶透過專屬連結辦卡消費達檻享不限通路加碼15%回饋或上掀行李箱好禮二選一，若開立Richart數位存款帳戶並完成指定任務，再享500點台新Point。台新Richart卡關注年輕世代的消費趨勢，透過更靈活、多元的權益設計，提供符合日常生活需求的消費回饋，成為持續製造卡友快樂的智慧好夥伴。

信用卡 台新銀行 銀行

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