金價跌破10日均線 國銀：不排除回測此整數價位尋求支撐

國際金價持續偏弱整理中，今早一度跌破4000美元但立即回彈，臺銀指出，短線技術型態有弱化趨勢，加上美聯準會6月FOMC會議紀要顯示官員對通膨的擔憂持續升高，利率期貨顯示美聯儲9月升息機率達到七成，若升息預期居高不下，本週金價恐承壓回落，若跌破10日均線約4,090美元，不排除回測4,000美元整數價位尋求支撐。

臺銀金市週報回顧上週美伊雙方互相攻擊，升高中東緊張局勢，油價漲勢再現，金價承壓整體走勢偏弱。觀察技術指標及線型，金價上週週線收帶下影線黑K，季均線下彎，中期趨勢偏空，上週金價相繼跌破月均線及5日均線，並一度失守10日均線，短線技術型態有弱化趨勢。

展望本週，美聯準會6月FOMC會議紀要顯示官員對通膨的擔憂持續升高，利率期貨顯示美聯儲9月升息機率達到七成，若升息預期居高不下，本週金價恐承壓回落，若跌破10日均線（約4,090美元），不排除回測4,000美元整數價位尋求支撐；然中東局勢方面，據報卡達代表已抵達伊朗，市場評估美伊下週有可能重啟談判，若雙方對話使局勢不再惡化，限縮油價進一步上行空間，金價有機會挑戰4,200美元整數關卡。

金價支撐因素包括中國央行持續增加黃金儲備；美國近期就業數據表現不佳，引發市場憂慮；技術面中期指標MACD維持在正值區。利空因素有印度提高黃金進口關稅，黃金進口大幅縮減；美伊衝突升溫，油價反彈；技術面上方中長期均線反壓仍重。