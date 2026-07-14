美國經濟展現韌性及中東情勢添變數 投資級債維持強勁流入

美國經濟展現韌性伴隨中東情勢變化，債市波動。根據美銀引述 EPFR 統計資料顯示，截至2026年7月8日止的一周（7月2日至7月8日），三大主要債市延續全數淨流入態勢，其中，投資等級債以11.71億美元居冠；其次依序為非投資級債與新興市場債、分別淨流入0.46億美元與0.63億美元，顯示資金持續回流固定收益市場。

針對近期債市，安聯投信表示，儘管美元走勢強勢，反映美國經濟展現韌性，以及中東情勢再添變數，但這些因素也同時對美債與通膨壓力，迫使市場對於聯準會升息預期升高，美國公債殖利率持續維持高檔、美國10年期抗通膨公債殖利率更升破2.3%，創一年多來新高。

安聯投信表示，近期市場波動，一來是現階段實質利率確實偏低，升息勢頭才會如此強，但主要是供給面短缺因素，僅歸類為預防性升息，並非另一升息循環的開始，因此不用過於緊張；再者，新任聯準會主席的貨幣改革小組，預計年底前給出改革框架，市場擔心隨著前瞻指引逐步消失，也增加利率市場波動性。

展望後市，安聯投信表示，有鑑於聯準會前瞻指引弱化，市場重新訂價利率路徑的頻率提高，預期利率走向有將更依賴每次公布的經濟數據，債市波動也將重新成為新常態，殖利率曲線更容易忽陡忽平，利率與市場震盪加劇。

展望後市，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，近期債市各信評表現持續分化，CCC 級債券殖利率表現相對疲軟，相較之下，BB 級債券表現較具韌性。整體來看，受低評級債券拖累，非投資級債利差大致回到過去一年平均水準。有賴企業基本面依然穩健，短期內信用利差預計仍將維持在相對狹窄且區間震盪的格局。

就策略上，安聯投信表示，著眼於核心利率市場殖利率大幅上升，但信用債市場尚未調整，顯示不同資產類別吸收衝擊的方式各異。綜觀各區域與資產類型，主動管理存續期以及關注較高品質的信用債，有助於降低股票與利率的波動；新興市場仍有投資機會，信用債市場則相對偏好金融與非循環性消費產業。