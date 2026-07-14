快訊

致癌油食安風暴延燒 卓揆提產品重新上架3原則

今高溫飆38度防午後強對流 吳德榮：海神颱風難增強、壽命短

聽新聞
0:00 / 0:00

公股銀搶科技業客群

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

行庫搶進五大信賴產業。據統計，5月底八大行庫合計放款餘額2兆6,334億元，占全體近六成；行庫主管指出，除政策支持、大型聯貸案挹注，AI熱潮也讓五大信賴產業成為公股銀開發科技客戶的新戰場。

單看5月單月增額，全體國銀對五大信賴產業新增放款1,099億元，八大行庫增加520億元，貢獻47.3%，等於近半新增資金由行庫挹注。

行庫主管分析，五大信賴產業放款快速升溫，首先是近期有大型聯貸案入帳，其次是公股銀配合政策擴大授信，第三則是AI熱潮持續推升企業資金需求。

五大信賴產業包括半導體、人工智慧、次世代通訊、軍工及安控，其中前三項與AI供應鏈高度重疊。隨AI、高效能運算及雲端應用快速擴張，半導體、電子零組件與通訊業者的建廠、設備及週轉金需求同步增加。

近期無人機、無人艇等相關聯貸案增加，安控產業則受惠資安設備及數位防護需求升溫，帶動銀行放款成長。

行庫圈指出，五大信賴產業不只是政策任務，也提供切入科技業客群的機會。

過去公股行庫承作科技業放款相對有限，如今可透過AI、半導體及通訊供應鏈授信，擴大新客戶來源。

行庫主管指出，企業一旦建立授信往來，銀行後續還可爭取存款、外匯、現金管理及員工金融等業務。五大信賴產業不只推升放款，也成為公股銀拓展科技金融版圖的重要入口。

半導體 公股行庫 銀行

延伸閱讀

兩個月超額達陣 國銀五大信賴產業新增放款衝破2,000億元

國銀五大信賴產業放款月增逾千億 首期目標提前達標

個人理財周轉金近11月大增1.74兆元 央行緊盯股市信用擴張

中信銀高雄亞灣分行今開幕 陳其邁給足面子到場

相關新聞

元大金、第一金上半年獲利靚 雙創歷年新高

元大金、第一金昨（13）日公布上半年獲利，同步創歷史新高。其中元大金上半年獲利365.7億元，已超越去年全年，年增125%，每股稅後純益（EPS）2.74元；第一金上半年稅後純益仍達177.9億元，年增27.6%，續創歷年同期新高，EPS為1.24元。

陽信銀上半年每股稅前賺0.94元

依據陽信銀行自結資料顯示，今年6月單月稅前盈餘為7.59億元，年成長17%，上半年累積稅前盈餘為37.9億元，年增16%，每股稅前盈餘為0.94元。截至上半年總資產為8,412億元，淨值為580億元，較去年同期分別成長8%、10%，資產規模穩定成長。另逾放比為0%、備抵呆帳覆蓋率82,350.51%，展現優異資產品質。

一銀紐約分行喬遷 啟新頁

第一銀行擴大美國市場布局，深耕逾30年的紐約分行完成喬遷，並將人工智慧、綠能及基礎建設列為重點產業，搶攻台商赴美投資與產業鏈跨境融資商機。第一銀行紐約分行10日舉行新行舍喬遷慶祝酒會，由總經理周朝崇主持，邀請當地政商人士、金融同業及重要客戶出席。

中信銀高雄亞灣分行開業

為響應金管會推動「留財引資」政策，並支持高雄市政府推動亞洲資產管理中心高雄資產管理專區，中國信託銀行昨（13）日舉行新一代旗艦型分行「亞灣分行」開幕典禮。

玉山金號召熱血傳遞愛心

玉山金控攜手冠德企業集團共同舉辦「快樂捐血，讓愛相隨」公益活動，邀請更多國人捲起袖子一同響應捐血。活動於6日至10日連續五天舉行，遍及台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及高雄等地區，共設置20個捐血站點，涵蓋醫院、百貨購物商場、捷運站及玉山與南山的營業據點等人潮聚集處，成功號召有1,429位捐血者熱情響應，募集到2,084袋熱血，為台灣社會注入無限溫暖，傳遞更多的愛與幸福。

公股銀搶科技業客群

行庫搶進五大信賴產業。據統計，5月底八大行庫合計放款餘額2兆6,334億元，占全體近六成；行庫主管指出，除政策支持、大型聯貸案挹注，AI熱潮也讓五大信賴產業成為公股銀開發科技客戶的新戰場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。