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扛六成放款 五大信賴產業成行庫搶科技客戶新戰場

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

行庫搶進五大信賴產業。據統計，5月底八大行庫合計放款餘額2兆6,334億元，占全體近六成；行庫主管指出，除政策支持、大型聯貸案挹注，AI熱潮也讓五大信賴產業成為公股銀開發科技客戶的新戰場。

單看5月單月增額，全體國銀對五大信賴產業新增放款1,099億元，八大行庫增加520億元，貢獻47.3%，等於近半新增資金由行庫挹注。

行庫主管分析，五大信賴產業放款快速升溫，首先是近期有大型聯貸案入帳，其次是公股銀配合政策擴大授信，第三則是AI熱潮持續推升企業資金需求。

五大信賴產業包括半導體、人工智慧、次世代通訊、軍工及安控，其中前三項與AI供應鏈高度重疊。隨AI、高效能運算及雲端應用快速擴張，半導體、電子零組件與通訊業者的建廠、設備及周轉金需求同步增加。

軍工與安控也有新題材支撐。近期無人機、無人艇等相關聯貸案增加，安控產業則受惠資安設備及數位防護需求升溫，帶動銀行放款成長。

行庫圈指出，五大信賴產業不只是政策任務，也提供切入科技業客群的機會。

過去公股行庫承作科技業放款相對有限，如今可透過AI、半導體及通訊供應鏈授信，擴大新客戶來源。

行庫主管指出，企業一旦建立授信往來，銀行後續還可爭取存款、外匯、現金管理及員工金融等業務。五大信賴產業不只推升放款，也成為公股銀拓展科技金融版圖的重要入口。

半導體 公股行庫

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