玉山金號召熱血傳遞愛心

玉山金控（2884）攜手冠德企業集團共同舉辦「快樂捐血，讓愛相隨」公益活動，邀請更多國人捲起袖子一同響應捐血。活動於6日至10日連續五天舉行，遍及台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及高雄等地區，共設置20個捐血站點，涵蓋醫院、百貨購物商場、捷運站及玉山與南山的營業據點等人潮聚集處，成功號召有1,429位捐血者熱情響應，募集到2,084袋熱血，為台灣社會注入無限溫暖，傳遞更多的愛與幸福。

玉山金控董事長黃男州表示，台灣的捐血運動在全民共同努力與投入下，捐血率名列世界前茅，惟每年暑假期間常是缺血高峰期，主因包含校園捐血主力暫時減少、民眾出國旅遊等因素，讓常態血源大幅受限。此次玉山首次攜手冠德，透過雙方共同宣傳捐血資訊，發揮企業影響力號召顧客及民眾共襄盛舉，協助恢復血庫安全存量，確保國人醫療所需，讓愛心熱血幫助更多有需要的人。

冠德企業集團董事長馬志綱表示，很開心攜手玉山一同舉辦公益捐血活動，這不僅是一次熱血的傳遞，更是集團持續深化社會關懷的重要一步。透過雙方資源整合與影響力，發揮更大的公益力量。冠德集團內部也邀請冠德建設、根基營造、環球購物中心等同仁積極參與，並廣邀民眾一起響應愛心捐血，在緊急時刻能夠幫助更多的生命，未來冠德集團也將持續發揮ESG企業社會責任，為台灣社會注入更多溫暖與正向能量。

玉山長期深耕台灣，積極投入各項社會公益與關懷活動，今年已連續27年舉辦愛心捐血活動，並持續推動偏鄉關懷及弱勢扶助，包括育幼院關懷、反毒教育推廣、關懷學童專案及偏鄉診療服務等，期望持續發揮正面影響力，結合更多志同道合夥伴的力量，一同邁向永續美好的未來。