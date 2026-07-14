中信銀高雄亞灣分行開業

為響應金管會推動「留財引資」政策，並支持高雄市政府推動亞洲資產管理中心高雄資產管理專區，中國信託銀行昨（13）日舉行新一代旗艦型分行「亞灣分行」開幕典禮。

中信銀亞灣分行為第159家分行，也是高雄地區第17個據點，為中信銀在亞洲資產管理中心高雄專區的關鍵示範據點，將以整合資產管理、跨境服務與家族辦公室等核心功能。

中信銀亞灣分行開幕典禮，由高雄市市長陳其邁、高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔，以及中信銀董事長陳佳文、總經理楊銘祥、個人金融執行長楊淑惠等逾百位貴賓共同出席見證。

陳其邁致詞時表示，高雄「每年一小變，每三年一大變」，作為亞洲資產管理中心首個示範專區，在中央政策支持、金融機構積極參與及市府跨局處協力推動下，金融服務量能持續提升，金融生態系逐步成形。

中信銀行選擇於亞灣設立新據點，不僅代表企業對高雄投資環境深具信心，更象徵亞洲資產管理中心政策逐步在高雄落實，將有助提升高雄金融服務能量，吸引更多高資產客群、企業及國際資金匯聚。

陳佳文指出，自己是高雄中學畢業，對高雄有特殊感情，將打造更大更好的分行，讓客戶更滿意。亞灣分行的設立，是中國信託對亞洲資產管理中心政策最直接的回應，不僅展現中信銀深耕高雄、布局南台灣資產管理市場的決心，更希望透過具體的服務場景與可複製的營運模式，支持政策落地，讓高雄在亞洲資產管理版圖中逐步建立清晰且可見的地位。

陳佳文說，「在這裡，無論資產高或低，都能獲充分服務與滿足，秉容金融、科技、文化三元素來打造，將高雄總圖的文化與藝術氣息帶入銀行，因此也規劃藝術的展覽中心。除了金融交易外，也能有一個隱密舒適的環境，來規劃家族傳承。」

自去年7月起至2026年5月底，中信銀於高雄資產管理專區內之服務客戶數及資產規模占專區業務總量比達四分之一，財富管理及授信業務餘額占比則逾三成，家族辦公室管理資產規模占比亦將近三成，顯示中信銀已在專區內建立具規模且可落地的資產管理服務能力，亦反映客戶對中信銀的高度信任。

中信銀亞灣分行占地近500坪，裝潢造價逾新台幣1億元，依客群需求區分為一般金融服務、財富管理及私人銀行中心三大區域，透過整合式服務動線與串聯式櫃檯設計，兼顧服務效率與差異化體驗，亦設置無障礙櫃檯及相關輔助設施，落實普惠金融與公平待客精神。