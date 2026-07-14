一銀紐約分行喬遷 啟新頁

第一銀行擴大美國市場布局，深耕逾30年的紐約分行完成喬遷，並將人工智慧、綠能及基礎建設列為重點產業，搶攻台商赴美投資與產業鏈跨境融資商機。第一銀行紐約分行10日舉行新行舍喬遷慶祝酒會，由總經理周朝崇主持，邀請當地政商人士、金融同業及重要客戶出席。

第一銀表示，此次喬遷不只是辦公空間搬遷，也代表紐約分行營運規模與服務功能同步升級。新行舍將強化服務效率及客戶體驗，因應企業對跨境資金調度、貿易融資與財務顧問服務的需求。

紐約是全球主要金融中心，也是台美企業跨境投資與資金往來的重要樞紐。第一銀1990年進駐紐約，2010年升格為分行，至今已在當地深耕超過30年。

近年紐約分行除服務既有台商及企業客戶，也積極切入AI、綠能及基礎建設等產業。這些產業具長期成長動能及一定抗通膨特性，可望帶動聯貸、企業融資與現金管理等需求。

第一銀指出，紐約分行持續深化核心客戶關係，並向產業鏈上下游延伸業務。2025年存、放款規模及營運成長表現亮眼，在公股銀行海外據點中名列前茅。

除了紐約，第一銀近年也加快美國市場布局，陸續設立休士頓分行；旗下美國第一銀行則增設聖馬特奧分行及安大略放款辦事處，擴大對科技業、製造業及台商客群的服務範圍。

在歐洲市場，第一銀也已設立德國法蘭克福分行，逐步串聯美國、歐洲與亞洲據點。第一銀目前在全球17個國家設有44處海外營業據點，版圖橫跨歐、亞、美、澳四大洲。

第一銀表示，未來將整合集團與全球據點資源，強化跨境聯貸、資金調度、貿易融資及企業顧問服務。隨台商海外投資與供應鏈重組持續推進，紐約分行也將成為第一銀搶攻北美企業金融商機的重要支點。