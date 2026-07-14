陽信銀上半年每股稅前賺0.94元

依據陽信銀行自結資料顯示，今年6月單月稅前盈餘為7.59億元，年成長17%，上半年累積稅前盈餘為37.9億元，年增16%，每股稅前盈餘為0.94元。截至上半年總資產為8,412億元，淨值為580億元，較去年同期分別成長8%、10%，資產規模穩定成長。另逾放比為0%、備抵呆帳覆蓋率82,350.51%，展現優異資產品質。

陽信銀行已於6月8日順利舉行股東常會，通過每股配發股利0.8元，其中發派股票股利0.6元及現金股利0.2元。今年將持續規劃辦理現金增資15億元，加計盈餘轉增資24億元後，資本額可逾440億元。

陽信銀行持續推動數位創新，榮獲「2026旺旺中時金融服務評鑑大賞」銀行組「創新平台獎」。以「iSunny數位存款帳戶」為核心，整合行動網銀、行動支付、理財及銀證雙開等服務，打造便利與安全的金融生活圈。在服務優化上，行動網銀App導入MID與FIDO驗證，並推動財富管理數位化，提升理財效率。

此外，陽信銀行亦積極跨業合作，攜手陽信證券推出「銀證雙開」服務，深化跨售潛力。未來將持續優化流程、強化交易安全，實踐One Bank （一站式金融服務）精神，提供有溫度的智慧金融服務。

迎接暑假旅遊旺季，陽信銀行推出「夏日旅遊趣」活動，即日起至9月30日止，陽信銀行卡友於指定旅行社、訂房網、航空公司消費，累計滿額並登錄最高送2,000元刷卡金，累積消費滿萬還可參加抽獎，有機會抽中1,000元旅遊兌換券。出國首選「陽信VISA曜晶卡」，提供海外消費(含歐盟地區)享3.1%高回饋，同時，代繳國內保費享有1.3%回饋，單筆保費達6,000元以上，再享三期零利率免手續費優惠，活動詳情以陽信官網公告為準。