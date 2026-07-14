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元大金、第一金上半年獲利靚 雙創歷年新高

經濟日報／ 記者任佩云、廖珮君／台北報導
元大金控。 元大金／提供
元大金控。 元大金／提供

元大金（2885）、第一金昨（13）日公布上半年獲利，同步創歷史新高。其中元大金上半年獲利365.7億元，已超越去年全年，年增125%，每股稅後純益（EPS）2.74元；第一金上半年稅後純益仍達177.9億元，年增27.6%，續創歷年同期新高，EPS為1.24元。

台股熱讓證券型金控獲利大爆發。元大金6月稅後純益75.1億元，創歷史新高，並連三個月站穩70億元，年增14.7%；累計上半年稅後純益365.7億元，年增125%，EPS 2.74元，三項數字均居目前已公布五家金控之冠。

元大金獲利衝高，最大功臣仍是旗下元大證券。受惠台股交易動能熱絡、日均成交量續創新高，帶動經紀手續費、承銷及自營業務同步成長。元大證券6月稅後純益54.4億元，月增6.8%、年增110.9%，寫史上同期新高。累計上半年稅後純益245.2億元，年增155.8%，占元大金整體獲利近七成，EPS達3.72元。

元大銀行也提供穩定獲利底盤。6月稅後純益14.8億元，月增12.8%、年增30.7%；上半年稅後純益76.9億元，年增45.2%，單月及累計獲利均創歷年同期新高。

元大金表示，元大銀行主要受惠核心放款及財富管理業務持續成長。以整體表現來看，元大金旗下金控、證券、銀行及人壽上半年獲利均寫下歷史新高。

第一金則由銀行本業穩健撐盤。第一金6月稅後純益29.9億元，雖月減12%，仍年增11%，並續寫史上6月同期新高。第一金單月獲利較5月下滑，主要因第一銀行5月有一筆預提存款保險獎金沖回，墊高比較基期，6月已無此一次性利益。加上證券及壽險子公司投資利益減少，也使金控獲利較上月降溫。

不過，在旗艦子銀行獲利動能支撐下，第一金上半年稅後純益仍達177.9億元，年增27.6%，續創歷年同期新高，EPS為1.24元。

其他已公布金控上半年獲利也普遍報喜。永豐金稅後純益245.5億元、年增94%，玉山金214.3億元、年增27.9%；國票金則賺27.8億元、年增323.6%，並已超越去年全年獲利。

元大金 第一金 元大證券

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