快訊

日盤震盪千點後 台指期夜盤嘗試反撲

斗六傍晚急暴雨狂炸道路瞬間成河 雷電交加機車到處拋錨

毒油風波！南僑驗出新一批 下游流向胖老爹、錢櫃等近百家

聽新聞
0:00 / 0:00

初入社會的高CP值防護罩 南山人壽推「活力守護」組合包

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
南山人壽推出高CP值的「活力守護」組合，協助青壯族群建構基本防護罩。圖／南山人壽提供
南山人壽推出高CP值的「活力守護」組合，協助青壯族群建構基本防護罩。圖／南山人壽提供

社會新鮮人陸續進入職場，開始朝累積人生第一桶金努力，每天通勤、「賣肝」工作之餘，莫讓「意外」打亂人生的規劃。據衛福部統計，2024年因傷害或其他意外因造成骨折的人數就有30萬人，其中，15歲到44歲有6萬多人。骨折恢復期少則1到3個月，嚴重要半年以上才能完全恢復，恐影響人生進度條，更別提「事故傷害」長年居國人前十大死因，對不少家庭造成突然的重大打擊。

針對預算有限、正處於職場起步階段的青壯年，南山人壽特別設計高CP值的「活力守護」組合，一次涵蓋意外可能發生的骨折醫療、住院日額、長照及身故風險，年輕族群在衝刺事業同時，每日藉由省下一杯咖啡的錢，就能為自己建構基本防護罩，開始衝刺人生目標，之後再隨著預算逐步強化保障。

對於初入社會、在外奔波的機車族與通勤新鮮人而言，突發的交通意外往往是最大風險。而突發意外帶來的醫療與復健成本，對手頭存款較薄的青壯年來說，將造成不小的經濟壓力。

此外，許多年輕人認為長期照顧是到高齡才會碰到的風險，但據南山人壽長照險理賠數據發現，以保戶人數來看，因意外事故導致的長照險理賠約占14%，其中約29%發生在54歲以下青中壯年，此時正值事業起飛期或正是家庭經濟支柱的黃金期。年輕失能不僅是個人收入中斷，往往還需要另一名家人離職全天候照顧，以主計總處2025年每人每月總薪資平均62,492元推估，每年家庭經濟損失將超過150萬元，對剛起步的年輕家庭或正在累積第一桶金的年輕人來說，將讓人生成功進度條被拉回。

針對預算有限，又想要用親民的保費擁有高CP值基本保障的青壯年，南山人壽打造「活力守護」組合，涵蓋意外身故、失能、骨折及住院日額，以「南山人壽青年護照長期照顧定期健康保險（10TLTC）」，搭配骨折專屬保單「南山人壽意外骨折及特定手術傷害醫療保險附約（SBBR）」、基本款意外險「南山人壽成心相守意外傷害保險附約（YPAR）」，與意外傷害醫療日額型「南山人壽意外傷害醫療日額給付附加條款（DHI）」，讓年輕族群在黃金拚搏時期，為自己與家庭撐起基本防護，更有底氣安心追求職涯夢想。

南山人壽表示，「活力守護」組合具五大特色，一是包含意外身故、失能、骨折及住院日額，能一次完整建構意外保障；二，骨折依部位及傷害程度定額給付，即使未住院也能獲得保障；三，大眾運輸交通事故及特定天然災害身故提供加碼保障；四，因意外導致的第一至第六級失能，提供最長100個月失能補償；五，因疾病或意外造成長期照顧、完全失能時，提供持續性的保障給付，填補收入減損及照顧費用。

衛福部 南山人壽

延伸閱讀

《「我是有錢人」迷思802》癌症居家化療惹議…不是保單跟不上時代，是保戶沒買對！

《「我是有錢人」迷思801》擔心勞保破產的年輕SOHO族 該如何加強自己的保障？

醫療理賠增加 壽險新挑戰 新壽總座籲主管機關建立一致認定標準

社群新詞嘆就業難／畢業即失業 回家當「全職兒女」

相關新聞

三商壽嫁玉山金9月1日終止上市 股票最後交易日訂8月19日

玉山金（2884）以股份轉換方式取得三商美邦人壽（2867）100%股份，預定9月1日為合併基準日。三商壽13日公布與玉山金控的股份轉換案進度，最終交易日訂為8月19日。

亞灣區業務規模逾1500億 中信銀斥資上億裝潢費打造亞灣分行

高雄亞灣特區已有客戶4999人，中信銀大約占25%超過4分之1，若家辦則超過3成；財管投資及融資在特區全部資產為6020億，中信銀超過1500億，估計家辦資產200億左右。亞灣分行是中信銀在高雄的第17家分行，也是專區內的第6家分行。

國人出國旅遊遇颱風 可投保個人海外旅行不便保險轉嫁風險

本次巴威颱風已過115 年 7 月 11日達760班機航班取消，影響多數國人國外旅遊行程造成諸多不便。為提供國人出國旅遊保障，產險公司除提供旅行平安保險之人身保障外，也提供個人海外旅行不便保險保障。

兩個月超額達陣 國銀五大信賴產業新增放款衝破2,000億元

五大信賴產業放款上路兩個月就提前達標。金管會統計，截至5月底國銀放款餘額達4兆4,351億元，兩個月累計增加2,007億元，已達第一期目標1,200億元的167%，其中以安控、軍工及AI產業新增放款最旺。

中信銀高雄亞灣分行今開幕 陳其邁給足面子到場

中國信託銀行的高雄亞灣分行今日開幕，高雄市長陳其邁給足面子，他在致詞時指出，其他家分行在亞灣的開幕他都沒去，只有來中信銀。因為亞資中心的主要政策內容是中信銀倡議的，他也看好中信銀的家族辦公室服務，有助於高雄傳統產業的轉型和取得國際資金。

元大證券台美股特典 祭總價逾110萬元陸海空獎項

台股第2季展現強勁成長動能，在權值股與AI題材帶動下，指數與成交量屢創新高，ETF受益人數與投資熱度同步攀升，投資理財蔚為全民運動。此外，國人也積極跨海布局、擁抱全球龍頭企業，複委託交易量同步創下歷史新高，布局「台美雙市場」成當今投資趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。