富邦投信再拓產學合作版圖 強化金融跨域人才布局

為持續善盡企業回饋市場的社會責任，並深化金融專業人才培育，富邦投信13日與國立臺北科技大學資訊與財金管理系教授吳牧恩舉辦產學合作簽約儀式，透過結合企業實務與學術資源，協助學生提早接軌金融產業，縮短學用落差，培養兼具金融專業與科技思維的跨域人才，也為台灣資產管理產業注入永續發展新動能。

富邦投信表示，近年AI、大數據及數位科技快速發展，正重新定義資產管理產業的競爭模式。未來金融人才除須具備投資研究能力外，更需要資料分析、跨領域整合及創新思維，才能因應市場快速變化。企業與學校各具優勢，唯有透過產學合作，讓理論與實務緊密結合，才能加速培育符合產業需求的專業人才。

人才是企業永續發展的重要根基，富邦投信長期重視人才培育，持續與國內優秀大學建立合作關係，希望提供學生更多元的學習資源與實務歷練，讓青年學子在求學階段即能深入了解資產管理產業的運作模式，提早建立專業能力與職場競爭力，為未來職涯奠定穩固基礎。

此次合作除建立長期合作平台外，雙方也將規劃實習、專題研究及專案合作等多元交流內容，讓學生深入接觸投資研究、基金商品規劃、行銷企劃及金融科技等核心業務，透過參與實際專案與業界主管交流，累積第一線實務經驗，提升未來投入金融產業的競爭優勢。

富邦投信表示，北科大資財系長期結合資訊科技與財務金融專業，在金融科技、資料分析及資訊應用等領域具有深厚基礎，與資產管理產業未來發展方向高度契合。期望透過此次合作，結合學界研究能量與企業實務經驗，共同培養符合市場需求的跨域人才，創造企業與學界雙贏。

展望未來，富邦投信將持續深化產學合作，攜手學界建立更完善的人才培育生態系，透過企業實務與學術研究相互激盪，創造企業、學校與學生三贏的合作模式，攜手培育更多具備國際競爭力的金融專業人才，共同推動台灣資產管理產業邁向永續發展。