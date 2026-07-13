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台新Richart整合外幣服務 海外消費最高8.5%回饋、外幣定存最高10%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

暑假旅遊旺季來臨，出國購物與聚餐需求同步升溫，民眾精打細算除了掌握海外退稅，更不能忽略刷卡海外交易手續費、換匯匯率及外幣現鈔提領等支出。台新Richart整合換匯、外幣提領、海外消費及外幣優利定存服務，推出外幣ATM提領免手續費、台新Richart卡海外消費、聚會餐飲最高8.5%回饋，以及最高10%短天期外幣優利定存，從換匯、提領、出國購物到聚會餐飲，消費體驗全面升級。

台新Richart用戶美元活存達700美元或日圓活存達15萬日圓，次月即享全臺1,000多臺台新外幣ATM首筆提領免手續費乙次，隨時提領不費力又省錢。若美元活存達到門檻，再加碼台新Richart卡享「玩旅刷」或「好饗刷」最高8.5%回饋，旅遊族首選「玩旅刷」，涵蓋海外消費、航空公司與訂房平台等通路加碼回饋；外食族則推薦「好饗刷」，包辦全臺餐飲、飯店住宿及外送平台，兩種權益方案除可二選一外，亦可同時選擇，國內外消費皆享有加碼回饋，每月最高回饋200點台新Point(信用卡)，讓旅途消費、家族聚餐都能有感回饋。

除了在消費上精打細算，想在出發前就先幫旅費有感加值，推薦把握台新Richart短天期外幣優利專案。美元7天定存年利率最高達10%、日圓與澳幣1個月定存同享最高6%，新舊戶皆可參與，只要透過專案牌卡以新臺幣換匯承作即可享有優利。以1萬美元承作7天期定存為例，可領回約新臺幣603元、100萬日圓1個月可領約新臺幣1,000元、1萬澳幣1個月可領約新臺幣1,100元，讓旅費在出發前先增值。

台新Richart將外幣服務融入旅途中的每個環節，提供出發前外幣短天期優利定存、外幣現鈔提領省手續費，到旅途刷卡享回饋的一站式金融服務，協助旅遊族兼顧便利與回饋。

台新

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