三商壽嫁玉山金9月1日終止上市 股票最後交易日訂8月19日

中國信託銀行的高雄亞灣分行今日開幕，高雄市長陳其邁給足面子，他在致詞時指出，其他家分行在亞灣的開幕他都沒去，只有來中信銀。因為亞資中心的主要政策內容是中信銀倡議的，他也看好中信銀的家族辦公室服務，有助於高雄傳統產業的轉型和取得國際資金。

2026-07-13 14:53