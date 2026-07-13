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三商壽嫁玉山金9月1日終止上市 股票最後交易日訂8月19日
玉山金（2884）以股份轉換方式取得三商美邦人壽（2867）100%股份，預定9月1日為合併基準日。三商壽13日公布與玉山金控的股份轉換案進度，最終交易日訂為8月19日。
三商壽與玉山金控股份轉換案，已經金融監督管理委員會同意及公平交易委員會決議不禁止結合在案，股份轉換後三商壽將成為玉山金控百分之百持股之子公司。
三商壽訂定之股份轉換基準日為2026年9月1日，並將依相關法令向臺灣證券交易所申請於股份轉換基準日終止上市。
因玉山金控於2026年6月12日股東常會決議通過114年度盈餘分配案並公告除息基準日為2026年7月7日，故換股比例於玉山金控除息基準日後調整為三商壽每1股普通股換發玉山金控0.2596股普通股(原公告為0.2486股)。
本次股份轉換案相關時程也進行公布，股票最後交易日2026年8月19日；股票最後過戶日2026年8月21日；股份轉換基準日暨終止上市買賣日2026年9月1日。
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