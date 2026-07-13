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央行阻貶 新台幣震盪翻升收32.17元

中央社／ 台北13日電

美伊衝突再起，國際油價大幅走高，市場避險情緒升溫，台股今天震盪逾千點，新台幣早盤勁揚，午後翻貶，盤中高低波動逾1.5角，在央行調節下，尾盤神龍擺尾，收盤收在32.17元，升0.8分，台北及元太外匯市場總成交金額達28.11億美元。

美國軍方12日宣布對伊朗發動新一波空襲，隨後伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，已對約旦、巴林與科威特的美軍目標與基地發動攻擊。中東緊張局勢升高，國際油價應聲上漲，市場避險情緒推升美元指數走強。

台股今天反映休市期間國際股市表現，早盤一度大漲近千點，隨著市場獲利了結賣壓出籠，指數漲幅收斂，盤中高低點震盪達1058.01點，終場加權指數上漲25.91點，收45380.52點。三大法人合計賣超台股210.66億元，其中外資提款195.77億元。

新台幣兌美元今天以32.12元開盤，在台股補漲行情帶動下，最高升抵32.075元，午後外資加大匯出，新台幣由升轉貶，最低觸及32.232元，終場在央行調節下，以微幅升值作收。

外匯交易員表示，上午雖有部分外資匯入，但整體仍以匯出為主，新台幣貶破32.15元後，部分出口商進場拋匯，但仍難敵外資匯出力道，午後貶勢擴大；尾盤央行強力阻貶，將匯價守在32.1元價位。

外匯交易員指出，近期台股表現及外資動向牽動新台幣走勢，外資已連續7個交易日賣超台股，進入股利發放旺季後，即使領到股利可能再投入台股，但目前整體還是偏向匯出，新台幣短線仍為偏貶格局。

央行 台幣 約旦

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