聽新聞
0:00 / 0:00
兩個月超額達陣 國銀五大信賴產業新增放款衝破2,000億元
五大信賴產業放款上路兩個月就提前達標。金管會統計，截至5月底國銀放款餘額達4兆4,351億元，兩個月累計增加2,007億元，已達第一期目標1,200億元的167%，其中以安控、軍工及AI產業新增放款最旺。
由於第一期原訂達標期限為年底，現已在5月提前完成，等同較原定時程提早七個月超額達陣。
金管會為配合行政院「五大信賴產業推動方案」，今年2月訂定獎勵本國銀行放款方案，第一期實施期間為4月至12月，新增放款目標為1,200億元。
4月首月增加908億元，5月增額再擴大至1,099億元，顯示銀行資金持續向政策重點產業集中，放款動能也未因首月基期墊高而放緩。
所謂五大信賴產業，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊，政策重點聚焦台灣具競爭優勢，且攸關供應鏈、國防與資安韌性的關鍵產業。
從放款餘額來看，5月底仍以軍工產業2兆9,058億元最多，其次為人工智慧1兆1,151億元，次世代通訊也突破兆元、達1兆180億元。
若看5月單月增額，以安控產業增加570億元最多，軍工增加568億元居次，半導體增加396億元排名第三。
累計4、5月，新增放款前三大產業則為安控、軍工及人工智慧，分別增加882億元、666億元及618億元，反映銀行資金正加速流向資安、國防及AI相關領域。
金管會指出，放款增加主要是企業考量產業特性、生產周期及資金成本，增加短中期周轉金需求。
放款餘額前五大銀行依序為台灣銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫銀行及華南銀行，全由公股銀行包辦，仍是支援政策產業的主要資金來源。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。