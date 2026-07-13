快訊

霸凌爭議延燒 佀廣洋宣布放棄國民黨提名、繼續勤走基層

素人參政！正妹網紅選議員「一面看板都沒有」急徵求免費外牆

致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法「2要求+5增訂」

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲行銷科技業者beBit TECH獲富邦金控創投領投 啟動在台IPO規劃

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲AI行銷科技業者beBit TECH（微拓科技）宣布與日本beBit集團完成戰略分拆。beBit TECH將以台灣為全球總部，完成逾億的首輪募資，本輪由富邦金控創投領投，其他策略合作夥伴共同參與。隨著新資金到位與營運資源更臻充沛，beBit TECH宣布將全面啟動在台IPO規劃。

AI科技加速普及，但要將技術轉化為具體的商務獲利為企業最關注議題。beBit TECH推出Agentic AI體系，包括以客戶數據平台（OmniSegment CDP）作為全面治理與系統協調的大腦中樞，搭配執行決策的智慧代理（AgentBit），為企業打造「數據即時變現」的未來數據系統範式，以此技術優勢加速開拓日本等海外市場。

beBit TECH 創辦人暨執行長陳鼎文表示，完成戰略分拆後，beBit TECH進入高速發展，海外市場的具體進展與首輪逾億元資金的到位，證實了市場對 beBit TECH 發展戰略與定位的高度認同。將持續以台灣總部為核心，加速亞太市場的國際化布局，協助跨國企業透過AI技術達成數據價值的實質變現。

隨著首輪資金順利到位，beBit TECH 未來將全面聚焦於三大核心面向。首先為鞏固在台領導地位，深耕跨產業布局，除了深耕核心電商與零售領域外，近年展現跨產業的技術實力，目前台日兩地企業級客戶已超過200家，範疇廣泛橫跨生活交通、旅遊、金融及保險等指標集團。透過即時運算千萬級數據執行精準行銷，技術成熟度深獲大型集團肯定。

其次將深化Agentic AI技術布局，打造企業數據決策大腦，強化OmniSegment CDP的大腦決策與AI調度中樞能力，協助企業即時整合跨系統訊號、自動驅動個人化行動，讓 AI 科技得以規模化落地，協助企業創造實質營收效益。以及擴大日本與東南亞品牌滲透率。持續以台灣為核心研發基地，並借力日本策略夥伴的在地資源，將此套高效能的數據決策大腦推向國際市場，擴大在日本與東南亞市場的落地規模與品牌滲透率。

富邦金控 企業 日本

延伸閱讀

思科：AI驅動網路流量增三倍 攜中華電、凌群搶進台AI轉型

費半回神！輝達博通領軍大漲 蘋果擴大與博通合作、含博量 ETF 受惠深

日本國際拓銷成果亮眼 接力布局工業裝配智慧物流商機

太空產業、光通訊 投資重頭戲

相關新聞

亞灣區業務規模逾1500億 中信銀斥資上億裝潢費打造亞灣分行

高雄亞灣特區已有客戶4999人，中信銀大約占25%超過4分之1，若家辦則超過3成；財管投資及融資在特區全部資產為6020億，中信銀超過1500億，估計家辦資產200億左右。亞灣分行是中信銀在高雄的第17家分行，也是專區內的第6家分行。

國人出國旅遊遇颱風 可投保個人海外旅行不便保險轉嫁風險

本次巴威颱風已過115 年 7 月 11日達760班機航班取消，影響多數國人國外旅遊行程造成諸多不便。為提供國人出國旅遊保障，產險公司除提供旅行平安保險之人身保障外，也提供個人海外旅行不便保險保障。

兩個月超額達陣 國銀五大信賴產業新增放款衝破2,000億元

五大信賴產業放款上路兩個月就提前達標。金管會統計，截至5月底國銀放款餘額達4兆4,351億元，兩個月累計增加2,007億元，已達第一期目標1,200億元的167%，其中以安控、軍工及AI產業新增放款最旺。

中信銀高雄亞灣分行今開幕 陳其邁給足面子到場

中國信託銀行的高雄亞灣分行今日開幕，高雄市長陳其邁給足面子，他在致詞時指出，其他家分行在亞灣的開幕他都沒去，只有來中信銀。因為亞資中心的主要政策內容是中信銀倡議的，他也看好中信銀的家族辦公室服務，有助於高雄傳統產業的轉型和取得國際資金。

元大證券台美股特典 祭總價逾110萬元陸海空獎項

台股第2季展現強勁成長動能，在權值股與AI題材帶動下，指數與成交量屢創新高，ETF受益人數與投資熱度同步攀升，投資理財蔚為全民運動。此外，國人也積極跨海布局、擁抱全球龍頭企業，複委託交易量同步創下歷史新高，布局「台美雙市場」成當今投資趨勢。

國銀五大信賴產業放款月增逾千億 首期目標提前達標

金管會統計顯示，本國銀行截至5月底對五大信賴產業放款餘額為新台幣4兆4351億元，單月大增1100億元。整體餘額較3月底...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。