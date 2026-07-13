亞洲行銷科技業者beBit TECH獲富邦金控創投領投 啟動在台IPO規劃

亞洲AI行銷科技業者beBit TECH（微拓科技）宣布與日本beBit集團完成戰略分拆。beBit TECH將以台灣為全球總部，完成逾億的首輪募資，本輪由富邦金控創投領投，其他策略合作夥伴共同參與。隨著新資金到位與營運資源更臻充沛，beBit TECH宣布將全面啟動在台IPO規劃。

AI科技加速普及，但要將技術轉化為具體的商務獲利為企業最關注議題。beBit TECH推出Agentic AI體系，包括以客戶數據平台（OmniSegment CDP）作為全面治理與系統協調的大腦中樞，搭配執行決策的智慧代理（AgentBit），為企業打造「數據即時變現」的未來數據系統範式，以此技術優勢加速開拓日本等海外市場。

beBit TECH 創辦人暨執行長陳鼎文表示，完成戰略分拆後，beBit TECH進入高速發展，海外市場的具體進展與首輪逾億元資金的到位，證實了市場對 beBit TECH 發展戰略與定位的高度認同。將持續以台灣總部為核心，加速亞太市場的國際化布局，協助跨國企業透過AI技術達成數據價值的實質變現。

隨著首輪資金順利到位，beBit TECH 未來將全面聚焦於三大核心面向。首先為鞏固在台領導地位，深耕跨產業布局，除了深耕核心電商與零售領域外，近年展現跨產業的技術實力，目前台日兩地企業級客戶已超過200家，範疇廣泛橫跨生活交通、旅遊、金融及保險等指標集團。透過即時運算千萬級數據執行精準行銷，技術成熟度深獲大型集團肯定。

其次將深化Agentic AI技術布局，打造企業數據決策大腦，強化OmniSegment CDP的大腦決策與AI調度中樞能力，協助企業即時整合跨系統訊號、自動驅動個人化行動，讓 AI 科技得以規模化落地，協助企業創造實質營收效益。以及擴大日本與東南亞品牌滲透率。持續以台灣為核心研發基地，並借力日本策略夥伴的在地資源，將此套高效能的數據決策大腦推向國際市場，擴大在日本與東南亞市場的落地規模與品牌滲透率。