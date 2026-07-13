亞灣區業務規模逾1500億 中信銀斥資上億裝潢費打造亞灣分行

高雄亞灣特區已有客戶4999人，中信銀大約占25%超過4分之1，若家辦則超過3成；財管投資及融資在特區全部資產為6020億，中信銀超過1500億，估計家辦資產200億左右。亞灣分行是中信銀在高雄的第17家分行，也是專區內的第6家分行。

中信銀董事長陳佳文今日指出，從去年7月亞資中心計畫推出以來，中信銀投入很多人力物力，客戶數及資產規模市占率在25%以上，包括家辦、保單融資、特殊理財等市占率都超過3成以上，希望達到更多政府引資留財的理念。陳佳文向出席的高雄市長陳其邁指出，他和總經理楊銘祥都是雄中畢業，因此對高雄有特殊的情感，一定會努力把分行做得更大更好。

中信銀個金執行長楊淑惠指出，亞灣分行所在的大樓是台壽所有，原本為文教科技用途，但高雄市政府經發局協助變更用途，未來也會引進藝術類的使用，中信銀花了9個月來打造裝潢這500坪分行的空間，包括了有畫廊、財富管理7間洽談室、有茶室，及私人銀行貴賓理財中心，而且進入要有密碼才行，會議室也有對客戶的家族會議的會場設計，還有長型的開會桌。

中信銀私人銀行處長楊子宏指出，台灣企業主有許多已來到60、70歲，已有傳承的想法，台灣家辦已走出自己的風格，尤其高雄是很好的起點，因為高雄很多廠商都是根在台灣，但海外布局，所以這也使台灣家辦需求更大。

目前為止，亞灣分行不但是中信銀的高資產理財旗艦分行，也是裝潢費最貴的分行。整個費用超過1億以上，遠超過現在一家分行7、8千萬元的支出。楊子宏說，其中一間家族會議室所展示的畫，就代表了海洋的意向，意謂企業主「立足台灣、高雄，面向海洋」。楊淑惠也說明，這也是中信銀第一家未在街邊的分行，而且還高樓層，對客戶採取預約制；她也表示，平均一個分行，2至3年會全部賺回來，她預計亞資分行回收打造成本的時間會更快。

目前亞灣分行的三大業務， 包括了私人銀行、財富管理、還有一般的金融服務。楊淑惠表示，亞灣中心分行，也是中信銀的第二間假日分行，第一間在新竹的關埔分行（為了科學園區高科技人士，假日才有機會處理銀行事務）。中信銀財富管理經營處長謝宗權指出，台灣的客戶在意隱私，綜合型分行，仍會分樓層服務不同需求的客戶，所以可以兼顧普惠金融及高資業務。

中信銀的亞灣分行，將500坪的空間拉出三個動線，有三個入口來分流，讓客戶的隱私更有幫助，而且是唯一把私銀和一般財管場域分開的。而該分行有1200個保險箱，尤其特別之處，在於這些保險箱沒有A級的，都從更高規格的B級起跳，而私人銀行客戶會放在保險箱的，都和包括房地產在內的多項財產重要文件契約有關。而中信銀的亞灣分行經理，本人就有15張理財證照。

楊淑惠指出，把私銀業務特別拉一個區塊出來的，還有台中市鎮分行以及未來即將開幕的台北松壽分行。目前有40位服務人員在地駐點，但倘若加上從台北來支援的服務人員就有50位。另外，為了保護客戶的隱私，在亞灣分行進行的家族會議，各家族不會安排在同一天，會議室從6人至8或9人都有。

對於境外服務，楊子宏表示，海外分行的員工若回國時要作客戶服務，一定要有專區人員陪同，才能去拜訪客戶作境外服務。謝宗權也指出，高資客戶隨著台灣股市市值前五大，使300萬元以上的高資客戶爆增，因此銀行也得創建足夠的平台來服務客戶，另外資金之外，也包括不動產客戶的爆增。

楊子宏說，因為這一年上市公司市值暴漲，也促使私人銀行和家辦需求更大。據中信銀內部統計，包括私人銀行及家辦業務，過去一年來有25%的成長率，尤其這波台股暴漲使高資族直線增加，對此中信銀也作好準備，相關團隊成員已經擴編，人數的增幅也和業務規模的成長相當。

楊子宏也指出，金管會也希望同步推動如PE（私募基金）等產品，相較於各銀行還在試水溫，中信銀已看到客戶的PE投資需求，楊淑惠先前曾指出，台灣客戶即使不用把資金從其他國家移回來，光是上市公司的股利就2.5兆，不但已和台灣一年稅收3兆快旗鼓相當，而且這些股利收入這些就足以讓客戶不用把海外資金調度，在台灣也會有足夠的資金可投資PE，尤其現在客戶鎖定的PE類型，都是和台灣AI發展有相關標的，現在只差突破現行法規的99人限制，但該規定日前已確定即將開放，因此他樂見私銀業務對PE需求擴張。