產險公會：海外旅行不便險損害填補 留意3項承保範圍

桃園國際機場公司11日受颱風巴威影響，取消約760架次航班。產險公會今天表示，個人海外旅行不便保險以損害填補原則，有嚴謹的承保範圍定義，因颱風事故的承保範圍包括「旅程取消保險」、「班機延誤保險」、「旅程更改保險」等3項，提醒民眾務必確認各家產險公司提供的保障方案再投保。

產險公會今天透過新聞稿表示，颱風巴威日前影響許多民眾國外旅遊行程，造成諸多不便。產險公司除提供旅行平安保險的人身保障，也提供個人海外旅行不便保險保障，其中，「旅程取消保險」及「旅程更改保險」兩項固定採實支實付給付，「班機延誤保險」、「行李延誤保險」、「行李損失保險」、「旅行文件損失保險」則可分為實支實付型及定額給付型商品，民眾投保時，可依實際需求選擇。

產險公會表示，個人海外旅行不便保險以損害填補原則，在保險條款設計上就「旅程取消」、「班機延誤」、「旅程更改」，皆有嚴謹對應的「發生時序」與「承保範圍」。

產險公會進一步說明，個人海外旅行不便保險因颱風事故的承保範圍有3項，首先是「旅程取消保險」，保障期間為預定海外旅程開始前20日起至海外旅行開始間，保戶在境內住居所的建築物及動產因颱風所致毀損、且損失金額超過新台幣25萬元，而必須取消預定的全部旅程，對於無法取回的預繳團費、交通、住宿及票券等費用，保險公司依保險契約約定予以理賠。

產險公會提醒，民眾若僅因為颱風因素，居家並無任何風災損害，而決定取消旅程，是不在保障範圍內。此外，保戶若已出境亦無法適用「出發前」的旅程取消保險。

產險公會表示，第2項是「班機延誤保險」，指的是在保險期間內，保戶以乘客身分預定搭乘的定期航班發生延誤，致保戶實際出發時間較預定出發時間延誤4小時以上時，保險公司會依保險契約約定理賠。但若保戶向保險公司申請訂立保險契約時，中華民國政府氣象機構已發布海上颱風警報，則是不予理賠。

產險公會說明，第3項是「旅程更改保險」，指的是保戶在海外旅行期間內，因海外所處地點或預定前往地點發生颱風，而必須更改其預定旅程因而所增加的交通或住宿費用，保險公司依保險契約的約定理賠。

產險公會舉例，若保戶出國後遇有颱風需提早返台，產生額外交通費用或住宿費用，可以申請理賠。但若保戶向保險公司申請訂立保險契約時，中華民國政府氣象機構已發布海上颱風警報，以及在中華民國境內的住宿及交通費用，則是不予理賠。

產險公會補充，常有民眾對於「旅程取消」、「旅程更改」有所誤解，因此要特別說明，「旅程取消」是轉嫁「還沒出國，行程被迫取消」的損失，僅限出發前發生的事故；「旅程更改」則是轉嫁「人已在國外，因突發狀況被迫變更行程」的額外開銷，若已出國後才變更行程，則屬於「旅程更改」的範疇。