快訊

霸凌爭議延燒 佀廣洋宣布放棄國民黨提名、繼續勤走基層

素人參政！正妹網紅選議員「一面看板都沒有」急徵求免費外牆

致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法「2要求+5增訂」

聽新聞
0:00 / 0:00

產險公會：海外旅行不便險損害填補 留意3項承保範圍

中央社／ 台北13日電

桃園國際機場公司11日受颱風巴威影響，取消約760架次航班。產險公會今天表示，個人海外旅行不便保險以損害填補原則，有嚴謹的承保範圍定義，因颱風事故的承保範圍包括「旅程取消保險」、「班機延誤保險」、「旅程更改保險」等3項，提醒民眾務必確認各家產險公司提供的保障方案再投保。

產險公會今天透過新聞稿表示，颱風巴威日前影響許多民眾國外旅遊行程，造成諸多不便。產險公司除提供旅行平安保險的人身保障，也提供個人海外旅行不便保險保障，其中，「旅程取消保險」及「旅程更改保險」兩項固定採實支實付給付，「班機延誤保險」、「行李延誤保險」、「行李損失保險」、「旅行文件損失保險」則可分為實支實付型及定額給付型商品，民眾投保時，可依實際需求選擇。

產險公會表示，個人海外旅行不便保險以損害填補原則，在保險條款設計上就「旅程取消」、「班機延誤」、「旅程更改」，皆有嚴謹對應的「發生時序」與「承保範圍」。

產險公會進一步說明，個人海外旅行不便保險因颱風事故的承保範圍有3項，首先是「旅程取消保險」，保障期間為預定海外旅程開始前20日起至海外旅行開始間，保戶在境內住居所的建築物及動產因颱風所致毀損、且損失金額超過新台幣25萬元，而必須取消預定的全部旅程，對於無法取回的預繳團費、交通、住宿及票券等費用，保險公司依保險契約約定予以理賠。

產險公會提醒，民眾若僅因為颱風因素，居家並無任何風災損害，而決定取消旅程，是不在保障範圍內。此外，保戶若已出境亦無法適用「出發前」的旅程取消保險。

產險公會表示，第2項是「班機延誤保險」，指的是在保險期間內，保戶以乘客身分預定搭乘的定期航班發生延誤，致保戶實際出發時間較預定出發時間延誤4小時以上時，保險公司會依保險契約約定理賠。但若保戶向保險公司申請訂立保險契約時，中華民國政府氣象機構已發布海上颱風警報，則是不予理賠。

產險公會說明，第3項是「旅程更改保險」，指的是保戶在海外旅行期間內，因海外所處地點或預定前往地點發生颱風，而必須更改其預定旅程因而所增加的交通或住宿費用，保險公司依保險契約的約定理賠。

產險公會舉例，若保戶出國後遇有颱風需提早返台，產生額外交通費用或住宿費用，可以申請理賠。但若保戶向保險公司申請訂立保險契約時，中華民國政府氣象機構已發布海上颱風警報，以及在中華民國境內的住宿及交通費用，則是不予理賠。

產險公會補充，常有民眾對於「旅程取消」、「旅程更改」有所誤解，因此要特別說明，「旅程取消」是轉嫁「還沒出國，行程被迫取消」的損失，僅限出發前發生的事故；「旅程更改」則是轉嫁「人已在國外，因突發狀況被迫變更行程」的額外開銷，若已出國後才變更行程，則屬於「旅程更改」的範疇。

巴威

延伸閱讀

分科測驗延期打亂出國計畫 考生家庭哀號：3人花近2萬改機票

桃園機場罕見畫面！760航班全取消「只剩少數人值班」 資深員工：第一次看到

《「我是有錢人」迷思802》癌症居家化療惹議…不是保單跟不上時代，是保戶沒買對！

醫療理賠增加 壽險新挑戰 新壽總座籲主管機關建立一致認定標準

相關新聞

亞灣區業務規模逾1500億 中信銀斥資上億裝潢費打造亞灣分行

高雄亞灣特區已有客戶4999人，中信銀大約占25%超過4分之1，若家辦則超過3成；財管投資及融資在特區全部資產為6020億，中信銀超過1500億，估計家辦資產200億左右。亞灣分行是中信銀在高雄的第17家分行，也是專區內的第6家分行。

國人出國旅遊遇颱風 可投保個人海外旅行不便保險轉嫁風險

本次巴威颱風已過115 年 7 月 11日達760班機航班取消，影響多數國人國外旅遊行程造成諸多不便。為提供國人出國旅遊保障，產險公司除提供旅行平安保險之人身保障外，也提供個人海外旅行不便保險保障。

兩個月超額達陣 國銀五大信賴產業新增放款衝破2,000億元

五大信賴產業放款上路兩個月就提前達標。金管會統計，截至5月底國銀放款餘額達4兆4,351億元，兩個月累計增加2,007億元，已達第一期目標1,200億元的167%，其中以安控、軍工及AI產業新增放款最旺。

中信銀高雄亞灣分行今開幕 陳其邁給足面子到場

中國信託銀行的高雄亞灣分行今日開幕，高雄市長陳其邁給足面子，他在致詞時指出，其他家分行在亞灣的開幕他都沒去，只有來中信銀。因為亞資中心的主要政策內容是中信銀倡議的，他也看好中信銀的家族辦公室服務，有助於高雄傳統產業的轉型和取得國際資金。

元大證券台美股特典 祭總價逾110萬元陸海空獎項

台股第2季展現強勁成長動能，在權值股與AI題材帶動下，指數與成交量屢創新高，ETF受益人數與投資熱度同步攀升，投資理財蔚為全民運動。此外，國人也積極跨海布局、擁抱全球龍頭企業，複委託交易量同步創下歷史新高，布局「台美雙市場」成當今投資趨勢。

國銀五大信賴產業放款月增逾千億 首期目標提前達標

金管會統計顯示，本國銀行截至5月底對五大信賴產業放款餘額為新台幣4兆4351億元，單月大增1100億元。整體餘額較3月底...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。