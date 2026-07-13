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聯邦ETF 009804每單位預估配1.53元 除息交易日為7月16日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

聯邦台灣精彩50 ETF（009804）公告第二次預估配息，每受益權單位預估配發1.53元，除息交易日為7月16日，參與這次配息最後買進日為7月15日，收益發放日預計為8月10日，實際每受益權單位配發金額將於7月14日正式公告。

009804追蹤富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數，布局台灣市值前50大企業，並設有單一個股30%權重上限機制，希望在掌握台灣大型企業長期成長機會的同時，降低單一權值股比重過高對投資組合帶來的影響，兼顧市值代表性與配置分散效果。而一年2次的定期收益分配機制，也有助於滿足部分投資人對現金流規劃的需求，打造兼顧成長機會與收益機會的核心資產配置。

根據高盛證券發布最新報告指出，受AI與伺服器需求大爆發影響，大幅上調全球ABF載板市場成長預期，估計2025至2028年年複合成長率達62%，2028年市場規模上看330億美元，主要受AI ASIC及伺服器CPU需求強勁帶動。

法人表示，預期下半年半導體產業維持強勁成長動能，主要受AI應用擴張及產業周期復甦帶動。雖然近期相關類股回檔13%至15%，但市場預期第2季獲利與第3季展望均可望優於預期，進一步支撐股價表現。AI與資料中心資本支出預估2026年成長約80%，2027年再增至少50%，為產業提供長期需求能見度。

聯邦投信表示，AI已逐步從晶片、伺服器延伸至終端應用，帶動台灣科技產業持續受惠，加上全球企業數位轉型需求未減，台灣相關供應鏈仍具競爭優勢。近年市值型ETF逐漸成為投資人建立核心配置的重要工具，除了希望參與企業長期成長，也期待透過定期收益分配，提高資金運用彈性。因此，兼具大型權值股布局、分散風險設計及收益分配機制的產品，逐漸成為市場配置方向之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息

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