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暑假消費攻略…台新Richart整合外幣服務 海外消費最高8.5%回饋

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新Richart整合外幣服務，海外消費最高8.5%回饋，外幣定存最高10%。圖／台新Richart提供
台新Richart整合外幣服務，海外消費最高8.5%回饋，外幣定存最高10%。圖／台新Richart提供

暑假旅遊旺季來臨，出國購物與聚餐需求同步升溫，民眾精打細算除了掌握海外退稅，更不能忽略刷卡海外交易手續費、換匯匯率及外幣現鈔提領等支出。台新Richart整合換匯、外幣提領、海外消費及外幣優利定存服務，推出外幣ATM提領免手續費、台新Richart卡海外消費、聚會餐飲最高8.5%回饋，以及最高10%短天期外幣優利定存。

出國購物要買得精明，打點好海外現鈔與刷卡工具是第一步。台新Richart用戶美元活存達700美元或日圓活存達15萬日圓，次月即享全台1000多台台新外幣ATM首筆提領免手續費一次。若美元活存達到門檻，再加碼台新Richart卡享「玩旅刷」或「好饗刷」最高8.5%回饋，旅遊族首選「玩旅刷」，涵蓋海外消費、航空公司與訂房平台等通路加碼回饋；外食族則推薦「好饗刷」，包辦全台餐飲、飯店住宿及外送平台，兩種權益方案除可二選一外，亦可同時選擇，國內外消費皆享有加碼回饋，每月最高回饋200點台新Point（信用卡）。

另外，台新Richart短天期外幣優利專案。美元7天定存年利率最高達10%、日圓與澳幣1個月定存同享最高6%，新舊戶皆可參與，只要透過專案牌卡以新台幣換匯承作即可享有優利。以1萬美元承作7天期定存為例，可領回約新台幣603元、100萬日圓1個月可領約新台幣1000元、1萬澳幣1個月可領約新台幣1100元，讓旅費在出發前先增值。

日圓

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