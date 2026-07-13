中信銀高雄亞灣分行今開幕 陳其邁給足面子到場

中國信託銀行的高雄亞灣分行今日開幕，高雄市長陳其邁給足面子，他在致詞時指出，其他家分行在亞灣的開幕他都沒去，只有來中信銀。因為亞資中心的主要政策內容是中信銀倡議的，他也看好中信銀的家族辦公室服務，有助於高雄傳統產業的轉型和取得國際資金。

陳其邁寄望中信銀的家辦業務能助益傳統產業的轉型，他指出，家辦能協助傳統產業轉型，取得更多的發展及國際資金，希望未來中信銀除了銀行之外，其他公司也能繼續投資高雄，且台壽在高雄也投資超過500億，是中信金集團中投資最多的。

陳其邁指出，舉凡半導體材料、AI伺服器整體供應鏈，找不到其他國家和台灣一樣，能快速因應產業界的變化；接下來AI產業要往前走的是應用服務，這也是亞洲新灣區的方向，要提供傳產不論在數位或淨零轉型的練兵場域，相信中信銀的亞灣分行進駐，將帶動企業界更多的成長動能。

中信銀行今日的亞灣分行開幕典禮，高雄市長陳其邁、高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔，以及中信銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥、個人金融執行長楊淑惠等逾百位人士共同出席見證。

陳其邁表示，高雄作為亞洲資產管理中心首個示範專區，在中央政策支持、金融機構積極參與及市府跨局處協力推動下，金融服務量能持續提升，金融生態系逐步成形。中信銀行選擇於亞灣設立新據點，不僅代表企業對高雄投資環境深具信心，更象徵亞洲資產管理中心政策逐步在高雄落實，將有助提升高雄金融服務能量，吸引更多高資產客群、企業及國際資金匯聚。

陳佳文指出，中信銀行亞灣分行的設立，是中國信託對亞洲資產管理中心政策最直接的回應，不僅展現中信銀行深耕高雄、布局南台灣資產管理市場的決心，更希望透過具體的服務場景與可複製的營運模式，支持政策落地，讓高雄在亞洲資產管理版圖中逐步建立清晰且可見的地位。

高雄資產管理專區自2025年7月1日啟動以來，中信銀即積極投入資源，持續推動高資產業務發展，並結合財富管理、授信融資、跨境金融與家辦等專業服務，回應高資產客群日益多元的需求。截至今年5月底，中信銀行於專區內之服務客戶數及資產規模占專區業務總量比達四分之一，財富管理及授信業務餘額占比則逾三成，家族辦公室管理資產規模占比亦將近三成，顯示中信銀行已在專區內建立具規模且可落地的資產管理服務能力，亦反映客戶對中信銀行的高度信任。

中信銀行亞灣分行占地近500坪，採全新規劃設計，依客群需求區分為一般金融服務、財富管理及私人銀行中心三大區域，透過整合式服務動線與串聯式櫃檯設計，兼顧服務效率與差異化體驗，打造一體化金融服務平台。亦設置無障礙櫃檯及相關輔助設施，落實普惠金融與公平待客精神。

在空間設計上，中信銀行亞灣分行由國際設計團隊操刀，參考國際私人銀行服務場景，以「入松林」為概念，透過層次分明的場域規劃，營造兼具隱私性、沉浸感與尊榮感的服務環境。整體設計並呼應亞洲新灣區與高雄市立圖書館總館周邊的藝文氛圍，將金融、文化與科技三項元素融入分行空間，希望讓金融服務不只是交易的場所，更成為一個可以思考資產、家族與未來的場域。