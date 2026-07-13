快訊

「侏羅紀公園」山姆尼爾驟逝！曾爆罹癌享壽78歲 家屬悲痛證實死訊

22歲女大生劇烈腹痛急診「痛到以為盲腸炎」竟是每周兩次速食外送惹禍

黃仁勳愛店「花娘小館」事故！員工操作卡式爐瓦斯爆炸 燙傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

國銀五大信賴產業放款月增逾千億 首期目標提前達標

中央社／ 台北13日電
金管會統計顯示，本國銀行截至5月底對五大信賴產業放款餘額為新台幣4兆4351億元。聯合報系資料照
金管會統計顯示，本國銀行截至5月底對五大信賴產業放款餘額為新台幣4兆4351億元。聯合報系資料照

金管會統計顯示，本國銀行截至5月底對五大信賴產業放款餘額為新台幣4兆4351億元，單月大增1100億元。整體餘額較3月底基期增加2007億元，換算首期目標1200億元的達成率為167%，已提前達標。

配合行政院核定「五大信賴產業推動方案」的重點政策及符合產業發展需求，金管會在今年2月3日訂定「獎勵本國銀行辦理五大信賴產業放款方案」，接棒原本的6大核心戰略產業方案，放款對象包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業。此次實施期間共分3期，第1期實施期間為今年4月至12月，並已訂定第1期放款增加目標值為1200億元。

金管會表示，截至今年5月底，本國銀行對五大信賴產業放款餘額4兆4351億元，月增1100億元，若跟基期今年3月底相比，累計增加2007億元，已達第一期1200億元放款成長目標的167%。

至於放款餘額變動因素，金管會表示，銀行表示是多數廠商因產業特性、生產週期或資金成本等因素，調整短、中期借款（資金用途為一般週轉金）所致。

觀察5月底各產業放款餘額，以軍工產業2兆9058億元居冠，其次是人工智慧產業1兆1151億元，再來為次世代通訊產業1兆180億元。如果進一步觀察單月增額變化，前3名依序為安控產業月增570億元居冠，第二為軍工產業增568億元居次，再來是半導體產業月增396億元居第3。

根據金管會統計，截至5月底五大信賴產業放款餘額最多的前5大銀行，分別為台灣銀行、兆豐銀行、第一銀行、合庫銀行與華南銀行。

延伸閱讀

個人理財周轉金近11月大增1.74兆元 央行緊盯股市信用擴張

國銀上半年財管業務亮眼 兆豐相關手續費收入年增四成

台股大漲後金融業5月忙收割 獲利、淨值、配息全到手

買債潮急凍！5月銀行券商轉賣、剩壽險撐盤 發生什麼事？

相關新聞

國銀五大信賴產業放款月增逾千億 首期目標提前達標

金管會統計顯示，本國銀行截至5月底對五大信賴產業放款餘額為新台幣4兆4351億元，單月大增1100億元。整體餘額較3月底...

獨／青安3.0新制 僅1.775%的「1率到底」選項 對離婚者追回利息補貼

「青安3.0新制」即將拍板定案，其中對於婚育補貼，關於結婚之後又離婚的申請者，據知情人士透露，原本規畫收回比起一般貸款1000萬元多出的200萬貸款，但現在擬改為申請者離婚的話，銀行會追回內政部與公股行庫的利息補貼（前三年每年補貼2碼，即0.5個百分點），而結婚能獲得1200萬元貸款額度的，同樣可回溯到2年前 。

中信銀高雄亞灣分行今開幕 陳其邁給足面子到場

中國信託銀行的高雄亞灣分行今日開幕，高雄市長陳其邁給足面子，他在致詞時指出，其他家分行在亞灣的開幕他都沒去，只有來中信銀。因為亞資中心的主要政策內容是中信銀倡議的，他也看好中信銀的家族辦公室服務，有助於高雄傳統產業的轉型和取得國際資金。

元大證券台美股特典 祭總價逾110萬元陸海空獎項

台股第2季展現強勁成長動能，在權值股與AI題材帶動下，指數與成交量屢創新高，ETF受益人數與投資熱度同步攀升，投資理財蔚為全民運動。此外，國人也積極跨海布局、擁抱全球龍頭企業，複委託交易量同步創下歷史新高，布局「台美雙市場」成當今投資趨勢。

iPASS一卡通攜手里仁 推動ESG綠色消費

響應2050淨零轉型目標，iPASS一卡通持續以「一卡通綠點」推動ESG永續發展，透過支付結合綠色回饋機制，攜手用戶與合作夥伴打造綠色金融生態圈。13日宣布攜手有機通路品牌里仁合作，鼓勵民眾以消費支持永續生活，活動期間使用一卡通 iPASS MONEY帳戶餘額於全台里仁門市消費，最高可享20%一卡通綠點回饋，讓綠色消費也能累積永續價值。

合庫 M365/Copilot 黑客松活動領航 展現全員 AI 實踐力

合作金庫銀行為加速推動AI賦能與智慧化工作環境落地，於7月舉辦「M365/Copilot黑客松競賽活動」，鼓勵同仁以實際業務場景為核心，運用AI工具，提出兼具提升作業效率、風險控管、流程優化及客戶服務之創新解方，為該行數位轉型注入新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。