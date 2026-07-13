亞資中心關鍵示範據點 中信銀行「亞灣分行」盛大開幕

為響應金融監督管理委員會推動「留財引資」政策，並支持高雄市政府推動亞洲資產管理中心高雄資產管理專區，中信銀位於高雄亞洲新灣區的亞灣分行13日舉行開幕典禮。成為中信銀布局南台灣高資產財富管理市場的重要里程碑。亞灣分行定位為專為高資產客戶及家族企業打造的私人銀行與家族辦公室旗艦據點，採邀約制提供高階財富管理服務。

亞灣分行為中信銀於高雄的第17個服務據點，也是在台灣的第159家分行。中信銀表示，亞灣分行將整合私人銀行、投資顧問及專業顧問資源，提供涵蓋資產傳承、家族治理、稅務與法律諮詢、主動式投資建議，以及代際溝通規劃等一站式家族辦公室服務，協助企業主及高資產家族進行長期財富管理與世代傳承安排。

「亞灣分行」定位為中信銀行在亞洲資產管理中心高雄專區的關鍵示範據點，將以整合資產管理、跨境服務與家族辦公室等核心功能，搭配中國信託文教基金會當代新銳畫家作品設置藝廊展區，打造融合科技創新、美學設計與藝術氛圍的精緻金融空間，為南臺灣客戶提供更完整、精緻的金融服務體驗。

中信銀行亞灣分行開幕典禮，由高雄市市長陳其邁、高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔，以及中信銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥、個人金融執行長楊淑惠等逾百位貴賓共同出席見證。陳其邁市長於致詞時表示，高雄作為亞洲資產管理中心首個示範專區，在中央政策支持、金融機構積極參與及市府跨局處協力推動下，金融服務量能持續提升，金融生態系逐步成形。中信銀行選擇於亞灣設立新據點，不僅代表企業對高雄投資環境深具信心，更象徵亞洲資產管理中心政策逐步在高雄落實，將有助提升高雄金融服務能量，吸引更多高資產客群、企業及國際資金匯聚。

中信銀行董事長陳佳文指出，中信銀行亞灣分行的設立，是中國信託對亞洲資產管理中心政策最直接的回應，不僅展現中信銀行深耕高雄、布局南臺灣資產管理市場的決心，更希望透過具體的服務場景與可複製的營運模式，支持政策落地，讓高雄在亞洲資產管理版圖中逐步建立清晰且可見的地位。

高雄資產管理專區自2025年7月1日啟動以來，中信銀行即積極投入資源，持續推動高資產業務發展，並結合財富管理、授信融資、跨境金融與家族辦公室等專業服務，回應高資產客群日益多元的需求。截至2026年5月底，中信銀行於專區內之服務客戶數及資產規模占專區業務總量比達四分之一，財富管理及授信業務餘額占比則逾三成，家族辦公室管理資產規模占比亦將近三成，顯示中信銀行已在專區內建立具規模且可落地的資產管理服務能力，亦反映客戶對中信銀行的高度信任。

中信銀行亞灣分行占地近500坪，採全新規劃設計，依客群需求區分為一般金融服務、財富管理及私人銀行中心三大區域，透過整合式服務動線與串聯式櫃檯設計，兼顧服務效率與差異化體驗，打造一體化金融服務平臺。亦設置無障礙櫃檯及相關輔助設施，落實普惠金融與公平待客精神；中信銀行相信，好的資產管理中心，不只服務高資產客戶，也應讓每一位客戶都獲得友善、專業且有溫度的服務。

在空間設計上，中信銀行亞灣分行由國際設計團隊操刀，參考國際私人銀行服務場景，以「入松林」為概念，透過層次分明的場域規劃，營造兼具隱私性、沉浸感與尊榮感的服務環境。整體設計並呼應亞洲新灣區與高雄市立圖書館總館周邊的藝文氛圍，將金融、文化與科技三項元素融入分行空間，希望讓金融服務不只是交易的場所，更成為一個可以思考資產、家族與未來的場域。

值得一提的是，中信銀行亞灣分行特別展出中信文教基金會「中國信託當代繪畫獎」六件精選典藏作品，包含第三屆優選張皓宇〈從水開始......接著一場模擬的敘事〉、黃冠鈞〈在與不在場的空間〉，以及歷屆典藏洪瑄〈突圍〉、周代焌〈島嶼．今昔．思想起〉、蔡宜儒〈美好時光之無煙硝NO.19戰役〉及謝牧岐〈戎克船上的靜物場景〉，五位藝術家亦親臨現場，與貴賓分享創作理念。中信銀行亞灣分行體現金融與藝術共融的精神，將金融場域延伸為文化交流與美學體驗平臺，更是匯聚專業與藝術氣質的城市金融藝廊，期盼成為高雄資產管理專區走向國際的重要地標。