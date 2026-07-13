獨／青安3.0新制 僅1.775%的「1率到底」選項 對離婚者追回利息補貼

「青安3.0新制」即將拍板定案，其中對於婚育補貼，關於結婚之後又離婚的申請者，據知情人士透露，原本規畫收回比起一般貸款1000萬元多出的200萬貸款，但現在擬改為申請者離婚的話，銀行會追回內政部與公股行庫的利息補貼（前三年每年補貼2碼，即0.5個百分點），而結婚能獲得1200萬元貸款額度的，同樣可回溯到2年前 。

還有另一個拍板定案的措施，就是相較於青安2.0還有混合型利率，以及二段式利率的選項，新制將只有「一率到底」的選項，補貼之後的利率就是1.775%。

根據政院方面已底定的青安3.0草案，據可靠消息人士指出，將分成「婚」與「生育」兩種，倘若申貸前二年有結婚，亦即已結婚二年的，就可將申貸額度從1000萬元提高至1200萬元，而倘若是申貸時已有小孩，則額度將可從1000萬元拉高至1500萬元。目前最新的方向，即使離婚之後只會追回利息補貼，而不是多出來的200萬額度，但銀行仍必須追討利率補貼的部分。換言之，銀行仍得化身為「婚姻徵信所」，去了解貸款戶是否有「婚變」。據了解，大型行庫對於實務上還得去調查借款戶的婚姻狀況，認為很困難，對此，內政部將提供相關戶政資料供大型行庫日後對借款人的婚姻狀況作勾稽。

至於房屋總價將採取「三級制」門檻。知情人士透露，除了台北市以房屋最高總價3500萬元為門檻之外，新北市與新竹縣市將以2500萬元為門檻，其他地區，包括位列六都的桃園、台中、高雄、台南，或其他各縣市，總價門檻一律為2000萬元。

據悉，新竹縣市之所以位列和新台北市同樣水準2500萬元，主要由於竹科房價因為AI產業發展愈來愈高，已帶動在地房價飆漲，因此房價門檻位列2500萬元與新北市同級，比台中、高雄、桃園、台南等六都城市還高。

知情人士指出，當初在訂定各區域總價的限制時，為了不讓外界詬病「借新青安買豪宅」，因此以在當地「買二房」來估算合適的總價，最後才決定用上述的「三級制」價位來做總價限制。

此外，外界所關注的所得門檻，到底是訂「家戶」年所得200萬元，或是個人年所得200萬元，據悉，已確定會以個人年所得200萬元作為申貸門檻。一位消息人士指出，財部內部已有在新青安借款人所得收入的統計，發現在年收入在200萬元以上的借款人占比很低，因此認為200萬元的限制不致讓目前新青安能借得到的人，在新制上路之後就借不到。對於200萬元到底應採個人或家戶所得，兩種方向都有人各持立場論戰，但最後方案決定採取個人年所得，據悉，是因擔心用家戶年所得來限制，將使政策成效打折扣。

而在利率方面，還會有「回溯條款」，亦即，在現行的新青安制度之下申貸的，即使到8月1日新青安2.0（青安3.0）上路，利率補貼仍會比照新制有「3加4」（前三年和後四年逐漸落日）的補貼，亦即同樣有長達7年的利率補貼優惠，包括現行的所有新青安的貸款戶，利率補貼都可一併從現行的最長3年，延長至7年。