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iPASS一卡通攜手里仁 推動ESG綠色消費

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
PASS一卡通持續以「一卡通綠點」推動ESG永續發展，透過支付結合綠色回饋機制，攜手用戶與合作夥伴打造綠色金融生態圈。13日宣布攜手有機通路品牌里仁合作，鼓勵民眾以消費支持永續生活。照片／一卡通提供
PASS一卡通持續以「一卡通綠點」推動ESG永續發展，透過支付結合綠色回饋機制，攜手用戶與合作夥伴打造綠色金融生態圈。13日宣布攜手有機通路品牌里仁合作，鼓勵民眾以消費支持永續生活。照片／一卡通提供

響應2050淨零轉型目標，iPASS一卡通持續以「一卡通綠點」推動ESG永續發展，透過支付結合綠色回饋機制，攜手用戶與合作夥伴打造綠色金融生態圈。13日宣布攜手有機通路品牌里仁合作，鼓勵民眾以消費支持永續生活，活動期間使用一卡通 iPASS MONEY帳戶餘額於全台里仁門市消費，最高可享20%一卡通綠點回饋，讓綠色消費也能累積永續價值。

里仁社會企業長期秉持「誠信、互助、感恩」的核心價值，透過支持有機農業、守護本土蔬果、推動少或無添加、鼓勵低碳蔬食等七大永續行動，建立人與土地共好的誠信生態圈。里仁表示，實踐永續可以從每天的飲食與日常消費選擇開始，本次與iPASS一卡通合作，期待運用數位支付的便利性，將里仁深耕多年的「永續飲食」理念更廣泛地融入大眾日常。

目前一卡通 iPASS MONEY用戶數已突破720萬，此次一卡通攜手里仁社會企業，不僅是綠色金融與有機通路的智慧跨域結合，更是將里仁「利他共好」的產銷生態系，與一卡通的綠色點數循環經濟深度串聯，共同擴大綠色消費影響力，朝向淨零未來邁進。

本次活動自7月13日起至8月31日止，使用一卡通 iPASS MONEY 帳戶餘額於里仁門市消費，可享10%一卡通綠點回饋，累積消費滿2,000元再加碼贈送200點一卡通綠點，合計最高享20%回饋；一卡通綠點1點等同1元，可100%折抵里仁消費，鼓勵民眾以實際行動支持永續消費、落實綠色生活。一卡通也特別提醒，要獲得一卡通綠點須在消費前於 iPASS MONEY APP首頁先同意加入一卡通綠點回饋計畫，才可獲得一卡通綠點回饋。

在政府2050淨零轉型目標下，企業落實ESG責無旁貸。iPASS一卡通以永續發展作為四大場景成長核心，透過支付基礎建設與數據賦能，打造更便捷、更具永續性的綠色金融生態圈，攜手政府、企業及民眾共同實踐減碳目標。

一卡通

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