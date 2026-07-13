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合庫 M365/Copilot 黑客松活動領航 展現全員 AI 實踐力

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫M365/Copilot黑客松競賽活動決賽，合庫銀行董事長林衍茂(左五)、合庫銀行總經理王淑芳(左四)、台灣微軟大型企業商務事業群總經理李倩(左三)、台灣微軟大型企業商務事業群金融事業部副總經理張中瑀(左二)、精誠軟體副總經理林寶鳳(左六)、合庫銀行高階主管及業界專家合影。圖／合庫銀行提供
合庫M365/Copilot黑客松競賽活動決賽，合庫銀行董事長林衍茂(左五)、合庫銀行總經理王淑芳(左四)、台灣微軟大型企業商務事業群總經理李倩(左三)、台灣微軟大型企業商務事業群金融事業部副總經理張中瑀(左二)、精誠軟體副總經理林寶鳳(左六)、合庫銀行高階主管及業界專家合影。圖／合庫銀行提供

合作金庫銀行為加速推動AI賦能與智慧化工作環境落地，於7月舉辦「M365/Copilot黑客松競賽活動」，鼓勵同仁以實際業務場景為核心，運用AI工具，提出兼具提升作業效率、風險控管、流程優化及客戶服務之創新解方，為該行數位轉型注入新動能。

本次活動吸引總行各部門近200位同仁組成31個隊伍參賽，決賽當日由合庫銀行董事長林衍茂致詞勉勵同仁，充分展現該行對AI應用創新的重視，並特別邀請台灣微軟公司、精誠軟體服務公司共同擔任評審，各入圍隊伍經過競演與成果展示激烈角逐，依據參賽作品的可行性、效益實用性、創意、技術應用程度、開發完整度等五大面向，評選出冠軍、亞軍、季軍與佳作獎隊伍。

本次黑客松競賽活動秉持「由場景出發、以成果驗證」精神，鼓勵同仁運用AI技術解決實際業務痛點，將創新構想轉化為具體應用成果。各參賽團隊充分展現AI於提升作業效率、強化風險管理、優化客戶體驗及創新金融服務的實務價值，展現該行推動AI賦能、深化數位轉型及發展智慧金融的豐碩成果。

合作金庫銀行表示推動AI應用不僅重視效率提升，更要兼顧資訊安全、AI治理、法令遵循及可信任AI原則，以嚴謹治理架構為基礎，將AI工具於安全可控環境中導入，未來將持續深化AI賦能金融服務，結合AI科技與業務創新，全面提升客戶服務品質與經營管理效能，提供客戶更智慧、更便捷且更具溫度的金融服務。

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