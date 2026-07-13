因應颱風 中華郵政祭四大協助理賠先辦、房貸寬限、保費延繳一次看

因應巴威颱風造成民眾生命財產及生活受到影響，中華郵政13日宣布啟動四大災後關懷措施，包含加速保險理賠、保費延繳、保單借款免息及房貸戶寬限等協助方案，盼減輕受災民眾經濟負擔。

在保險理賠方面，中華郵政表示，因災害不幸身故的保戶，受益人檢具相關證明文件後，可先申請身故保險金；受傷住院保戶則可在確認住院天數後，優先申請日額型醫療保險給付。相關理賠所需文件可於後續補件，以加快理賠作業時程。

針對保戶保費繳納，中華郵政指出，自災害發生日起3個月內，若因受災導致帳戶存款不足、無法完成保費扣繳，保戶檢附受災證明後，可於原3個月寬限期屆滿後，再申請延長3個月繳費寬限期。此外，受災保戶於災害發生後3個月內申辦新增保單借款，可享3個月免息優惠；若保險單因災毀損，也可免費申請補發。

房貸戶方面，中華郵政表示，受災戶可於災害發生後3個月內申請房貸寬限期1年，寬限期間僅須繳納利息、免償還本金；符合相關規定者，也可申請20萬至50萬元的小額房屋修繕貸款，協助災後復原。

中華郵政提醒，民眾如有相關需求，可洽各地郵局或撥打24小時客服專線0800-700-365，由專人提供協助，希望透過各項關懷措施，協助受災民眾儘速恢復正常生活。