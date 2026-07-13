新青安23%申貸戶 用滿五年寬限期

青安貸款3.0將於8月接棒，討論進入最後階段，聚焦寬限期是否調整。根據財政部過往統計，實際上五年寬限期「用好用滿」的申貸戶數，占整體新青安核貸戶數的23%，不到四分之一，甚至有超過半數的申貸戶無寬限期。

青安貸款寬限期自2023年8月1日起，自三年延長至五年，實施至今。由於青安2.0將於7月31日落日，寬限期是主要討論焦點。

先前財政部蒐集公股行庫意見，行庫所提建議之一，包括寬限期從最長五年縮短為三年，回歸到2023年7月以前的方案，央行也認為，寬限期五年太過寬鬆，應原則以三年為上限，視情況再給予調增。

根據財政部統計新青安核貸資料，實際上寬限期到五年的核貸戶，僅占整體不到四分之一，且有超過50%核貸戶沒有寬限期。其餘年數方面，寬限期三年占比約15%，寬限期一年、二年、四年都屬於少數。

青安貸款歷經多次政策變革。其中2023年8月1日起，加碼貸款額度、寬限期等利多，但新青安也因此被外界視為房市助燃劑，2024年6月政院拍板防弊措施。青安3.0即將接棒，將再次迎來大幅修正，外界關注對市場影響。