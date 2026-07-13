金融共好論壇22日登場／游庭皓：把 AI 當理財助教

AI浪潮正在改變一般人的理財方式，人氣財經作家及直播主游庭皓觀察，AI時代最大改變，就是理財門檻降低，讓更多人可以較低成本接觸財經知識。他指出，AI時代的全齡理財，關鍵在於把AI當成理財助教，協助自己釐清觀念、整理資料，但是投資決策仍是要靠自己，投資人應當為自己的決策負責。

經濟日報與永豐銀行將於22日共同舉辦「2026金融共好論壇」，游庭皓將進行專題演講，主題為「AI時代的全齡理財」。

游庭皓說，AI的價值在於協助使用者聯想提示詞、統整資訊，進一步找出真正想問的問題。一般民眾使用AI工具理財時，第一步不是問「該買什麼股票」，而是要先釐清自己的情境，接著述明風險承受度與財務目標等，比如學生族可以先從建立生活預算開始，上班族著重退休準備，家庭規劃者可能較關心教育基金與資產配置，退休族則可獲合宜的理財策略。

很多人想知道，現階段的AI能不能幫人賺錢？游庭皓說，必須保守看待。過去有研究將不同AI模型拿去統整投資績效，結果大約是「一半賺、一半賠」，整體表現跟大盤差不多。這是因為，AI獲取的資料多來自公開資訊，也許能幫助投資人貼近市場平均報酬，或建立更有紀律的理財方式，但想要靠AI「報復性翻身」，難度很大。

他認為，AI的最大功能不是創造超額報酬，而是普及基礎財務知識。過去許多理財知識，多掌握在少數專業人士手中，一般人若想理解資產配置、退休金、保險或市場趨勢，往往得花大量時間、精力搜尋資料。但是，現在只要懂得描述自身條件、需求，就能透過AI快速取得初步架構，再進一步查證來源、比較觀點，做出決定。

游庭皓認為，AI帶來的是「知識廉價化、效率化」，有基本能力的人，可以藉由AI擴大思考範圍，快速掌握某個領域的大部分知識，但是，真正專精、判斷與創意的部分，仍必須靠「人」來完成。若過度依賴AI，反而容易失去基本論述能力與判斷力。

針對近來討論頗多的AI代理投資，游庭皓也提醒，現階段應避免過度神化，他觀察，目前金融機構或資訊平台導入的代理型AI，多是幫助使用者在「資料海」裡，快速吸收、消化市場資料，比如找出信用卡刷卡量、零售銷售等細項數據，提升研究效率，但這與「AI自動擬策略、照策略下單並長期賺錢」仍是兩回事，投資責任不會因此轉移。