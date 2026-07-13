國銀上半年財管業務亮眼 兆豐相關手續費收入年增四成

今年上半年本國銀行的財富管理業務，均繳出亮眼成績單。截至6月底，在美股與台股AI熱潮的持續帶動，及銀行經營客戶分群策略下，多家國銀的財管手續費淨收益呈現雙位數成長，其中，兆豐銀行與第一銀行上半年財管總收入分別較去年同期成長四成與三成，台北富邦銀行也創下雙位數成長佳績，顯示財管市場吸引富豪資金動能強勁。

兆豐銀行今年上半年的成長動能大爆發，截至今年6月底，財管總收入年成長四成，主要動能來自基金、債券及保險等三大核心商品均較去年同期增加逾二成。其中，在海外債券維持高殖利率的環境下，債券商品年增幅更接近九成，預期今年度財管手收可望維持逾三成的年成長。

第一銀行指出，今年上半年理財手續費收入高達約60億元，較去年同期大增三成，成長主因除了市場帶動基金與保險商品銷量外，高資產客群的經營成效顯著提升，預期今年財管手續費收入能延續動能，創造亮眼成績。

台北富邦銀行同樣受益於市場投資氛圍高漲，加上近年優化分行據點配置、人員擴編及客戶分群經營策略持續深化，挹注財管業務動能，使得上半年財管手收表現突破過往低雙位數成長水準，進一步向上提升。

在資產配置方面，國泰世華銀行指出，面對全球政經環境波動，台灣富豪已意識到資產分配與風險管理的重要性，過去多聚焦在單一金融商品的短期報酬與資本保值，如今轉向長期穩健增值、多元資產配置、家族傳承與另類資產。

北富銀指出，上半年參與投資市場人數和金額均有提升，基金占比較去年下滑，以平衡型基金為主，連結股權的結構型商品則增加，海外債占比則較無變化。

第一銀行透露，雖然富豪資產仍以存款為大宗，但因AI熱潮不減，富豪們更願意將資金投入股市，加上一銀開辦Lombard Lending（倫巴底貸款）與保單融資，成為客戶活化資產的新利器。

兆豐銀數據顯示，截至5月底，高資產客戶存款比率已降至約50%，而風險偏好相對較高的境外結構型商品占比逆勢上升至13%以上、基金略增至12%以上。