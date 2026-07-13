美若升息 利差收益看增

市場高度關注美國聯準會下半年利率政策，若從近期揭露的FOMC會議紀要來看，市場認為今年維持高利率環境的機率仍高，甚至仍不排除有升息的可能性。本國銀行認為，若美國利率維持高檔甚至再升息，整體仍有助銀行利差收益與獲利成長數億元，但也將持續留意資金成本上升及市場波動帶來的影響。

兆豐銀行指出，在美國未降息或持續升息下，相較於降息環境，更有利銀行獲利，主要在於利率走高可望提升資產收益率，若聯準會升息1碼，且在其他條件不變下，預估可挹注兆豐銀全年獲利約新台幣4億至5億元。

第一銀行也表示，若美國未來再升息1碼，預期將有助提升SWAP（換匯交易）收益及淨收益，同時可進一步擴大外幣存放利差。

台北富邦銀行表示，利率政策對銀行收益的影響，主要取決於資產與負債兩端重定價速度及結構差異。在升息情境下，資產端收益通常具備一定支撐，有助利差表現，但資金成本也會逐步墊高，因此仍須綜合觀察利率傳導時程與幅度；若利率維穩，銀行將更著重於資產負債結構優化及產品組合調整，以維持利差收益穩定。

除了利差收益外，銀行也持續看好財富管理業務成長潛力。台北富邦銀行指出，下半年市場仍可能受到通膨趨勢及利率預期變化等因素影響，市場波動度可能提高，但企業基本面仍具韌性，加上AI相關產業需求持續成長，整體投資題材仍在，協助客戶因應市場變化，預期對財管業務整體收益之影響仍可審慎樂觀看待。

國泰世華銀行副總經理傅伯昇也曾於今年第1季法說會提及，若聯準會維持利率不變，今年仍相對樂觀。