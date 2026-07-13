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新壽現金流轉正 財報向好

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

新光人壽總經理黃敏義表示，截至今年5月底，新壽整體現金流已經由負轉正，目前正現金流已有300多億元。他表示，過去一度出現支出大於收入的情況，如今已經逆轉，代表收進來的保費已大於因解約、保單借款等流出的資金，整體資金狀況維持穩定。

談到近期台幣匯率貶值對壽險業獲利影響，黃敏義表示，在新的會計制度下，匯率已不像過去直接反映在損益表，即使新台幣貶值，也需先提準備金，不代表壽險公司獲利會突然大幅增加。他指出，目前保險公司財報已比過去穩定許多，市場不宜單純以匯率變化推估獲利表現。

目前壽險公司的獲利主要還是來自保險本業及固定收益資產收入，而股票投資則依各家公司會計分類不同，波動程度也有所差異。他指出，新壽股票部位採較保守配置，因此不會因股市短期漲跌造成損益大幅波動。

展望後市，黃敏義認為，今年第2季及第3季財報表現可望優於第1季，主要原因在於上市櫃公司股利將自6月至8月陸續發放，其中又以7月最為集中，相關股利收入將陸續認列。他表示，今年整體股利收入可望優於去年，不過隨著股價持續墊高，殖利率已下降，未來投資布局仍須兼顧收益與風險，才能維持長期穩健報酬。

至於台股熱絡，不僅湧入大批房市資金，也出現不少保戶解約保單轉戰股市，對此，黃敏義表示，市場確實有不少相關討論，但就新壽本身觀察，與去年同期相比雖有一些變化，但仍在正常範圍內，沒有異常增加情況。

至於是否有保戶透過保單借款投資股票，黃敏義指出，保單借款利率通常比銀行融資成本高，若真有資金需求，透過銀行借款反而相對便宜，公司並未看到保單借款大量增加現象。

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