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醫療理賠增加 壽險新挑戰 新壽總座籲主管機關建立一致認定標準

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
新壽總座黃敏義。聯合報系資料照
新壽總座黃敏義。聯合報系資料照

台灣人口結構轉變，持續為壽險業者帶來新挑戰。新光人壽總經理黃敏義近日表示，今年上半年死亡理賠比原先預期來得少，死亡理賠減少不代表整體理賠壓力降低，隨著「醫療通膨」及新式醫療技術發展，包括癌症標靶治療、自費藥物等都推升醫療給付需求，預估醫療理賠將持續增加。

台灣健保支出今年邁入「兆元時代」，根據行政院數據，今年健保醫療給付總額將達9,883億元，若再加計公務預算等政府資金，整體醫療經費約1兆82億元，首度突破兆元大關，該金額也較前一年成長約6.5%。健保支出持續攀升，反映人口高齡化、醫療需求增加，新藥新醫材導入也加重醫療給付需求。

針對近期市場高度關注一日手術理賠議題，黃敏義也提到，醫療型態改變速度非常快，以白內障手術為例，以前幾乎都需要住院開刀，如今大多改為門診完成。他認為，過去住院手術與現在門診手術之間，確實產生新的理賠認定問題，應由主管機關建立一致認定標準，讓保險公司共同遵循。

黃敏義談話重點
黃敏義談話重點

黃敏義指出，如果商品保障的是住院手術，而醫療方式改變為門診，自然就要回到條款內容認定；若保單本身有門診手術保障，也會依照門診手術約定給付，因此不同商品保障內容仍有差異，保戶最重要的是回頭檢視自己所投保的條款內容。

對於未來制度是否需要調整，黃敏義認為，無論是放寬手術定義或處置定義，都可以討論，但應由主管機關建立一致認定標準，讓保險公司共同遵循。他表示，現在許多醫師也不希望自行承擔認定責任，因此若能有共同標準，無論醫療端或保險端都會更容易執行。

不過，他也提醒，保險商品都是依照當初風險發生率及理賠機率精算定價，「一分錢一分貨」，若事後直接修改既有商品條款，把原本沒有納入保障的項目擴大理賠，原有的精算基礎就可能失真，因此相關制度調整仍須兼顧保戶權益、商品公平性及保險精算原則，在醫療進步與保險永續之間取得平衡。

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