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金融業債市布局 轉向保守

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金融業買債潮急凍。據金管會統計，5月單月銀行、券商同步拋債，壽險買盤也較4月腰斬，使金融三業單月淨買債僅52億元，終結連兩個月千億級買債規模，債市布局明顯由積極轉向保守。

金融圈指出，5月美國通膨回溫、就業數據好轉，市場預期美國下半年恐會升息，債券殖利率面臨上行壓力。

相較4月受地緣政治風險帶動避險買盤，金融業5月開始縮短債券存續期間、降低利率風險。

銀行業由4月買債1,111億元，轉為5月減碼330億元，終結連兩個月千億元級買盤。銀行圈指出，操作主要採「砍長換短」並縮減養券規模，避免長天期債券價格受升息預期衝擊。

券商也由4月加碼133億元，轉為減碼256億元，其中海外債、國內債各減碼138億元及118億元。市場解讀，除美債殖利率走升外，台灣通膨壓力也使市場預期央行態度偏鷹，券商也降低曝險部位。

三業中僅壽險仍站在買方，5月加碼債券638億元，但較4月的1,248億元幾乎腰斬。

壽險業者指出，美國投資等級公司債殖利率仍多在5%以上，加上美元保單與資產負債幣別、天期匹配需求，新資金仍持續流向高息債券。

該業者說，壽險業5月一面減碼國內外股票逾2,000億元，一面補債638億元並加碼國內債券ETF達451億元，顯示資金並非全面撤出市場，而是由高檔股市轉向高息債券，重新平衡股債配置。

累計前五月，銀行買債4,410億元居冠，壽險加碼2,700億元，券商買進239億元，金融三業合計加碼7,349億元，已達2023年全年兆元高峰的近七成。市場預期，短期買盤雖降溫，但壽險長期配置需求仍將支撐債市。

債券 金融 金管會

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