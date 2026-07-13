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金融業減碼台股 獲利入袋

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金融三業5月底持股債水位
金融三業5月底持股債水位

台股連兩月狂飆，金融業5月由進攻轉向收割。據金管會統計，金融三業5月單月轉向減碼台股751億元寫近半年最大，銀行券商縮手、壽險業更反手大砍1,331億元，股票資本利得可轉為保留盈餘，增加配息籌碼。

法人指出，隨6月台股波動加劇，金融業後續將更重視獲利落袋、資本效率與風險控管。

4、5月連兩個月，台股指數累計狂飆逾1.3萬點或41%，金融業操作也從4月千億元買盤，轉向獲利落袋。市場解讀，這並非全面看空，而是在高檔降低曝險、保留下一波進場彈性。

三業中，壽險由買轉賣，是5月最大調節力量。銀行仍加碼356億元，但較4月縮水逾兩成；券商加碼224億元，買盤也較前月減少近半，顯示金融業追價意願全面降溫。

累計前五月，銀行業加碼台股1,942億元居冠，券商加碼685億元；壽險則轉為減碼425億元，使金融三業累計淨加碼收斂到2,202億元。整體仍站在買方，但資金動能已由積極布局轉向選股與汰弱留強。

金融業高層指出，5月金融業逢高獲利了結台股，有三大效益，一是配息籌碼增加。如壽險股票多列其他綜合損益（OCI），逢高賣股的資本利得，可轉入保留盈餘，為2026年配息增加籌碼。

第二是淨值回升、獲利增加。銀行5月底台股未實現利益衝上8,770億元，首度站上「8」字頭、改寫歷史新高，年增1.3倍，有助提升淨值與資本適足率。

至於券商及壽險列入損益表（FVTPL）的股票部位，評價及處分利益可直接挹注獲利。隨4、5月股市連續強彈，多數金控首季認列的金融資產評價損失，也可望大幅收斂，甚至收復失土。

第三是重新取得進場彈性。金融業先落袋、降低股票曝險，也等於保留現金與資本空間，若下半年市場拉回，將有更多籌碼重新布局。

值得注意的是，壽險調節並不限於台股，5月另減碼海外股票約689億元，國內外股票合計賣出2,020億元。資金部分轉向債券及債券ETF，反映業者正提高固定收益配置，重新平衡股債部位。

金融業 台股指數 壽險業

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