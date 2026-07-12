快訊

未過14席就Game Over？ 柯文哲認年底「生死存亡戰」：沒成長黨會泡沫化

行人地獄！北市57歲婦斑馬線上遭賓士車撞 顱內出血一度OHCA搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大漲後金融業5月忙收割 獲利、淨值、配息全到手

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，金融三業5月單月轉向減碼台股751億元寫近半年最大，銀行券商縮手、壽險業更反手大砍1,331億元，股票資本利得可轉為保留盈餘，增加配息籌碼。聯合報系資料照
據金管會統計，金融三業5月單月轉向減碼台股751億元寫近半年最大，銀行券商縮手、壽險業更反手大砍1,331億元，股票資本利得可轉為保留盈餘，增加配息籌碼。聯合報系資料照

台股連兩月狂飆，金融業5月由進攻轉向收割。據金管會統計，金融三業5月單月轉向減碼台股751億元寫近半年最大，銀行券商縮手、壽險業更反手大砍1,331億元，股票資本利得可轉為保留盈餘，增加配息籌碼。

4、5月連兩個月，台股指數累計狂飆逾1.3萬點或41%，金融業操作也從4月千億元買盤，轉向獲利落袋。市場解讀，這並非全面看空，而是在高檔降低曝險、保留下一波進場彈性。

三業中，壽險由買轉賣，是5月最大調節力量。銀行仍加碼356億元，但較4月縮水逾兩成；券商加碼224億元，買盤也較前月減少近半，顯示金融業追價意願全面降溫。

累計前五月，銀行業加碼台股1,942億元居冠，券商加碼685億元；壽險則轉為減碼425億元，使金融三業累計淨加碼收斂到2,202億元。整體仍站在買方，但資金動能已由積極布局轉向選股與汰弱留強。

金融業高層指出，5月金融業逢高獲利了結台股，有三大效益，一是配息籌碼增加。

如壽險股票多列其他綜合損益（OCI），逢高賣股的資本利得，可轉入保留盈餘，為2026年配息增加籌碼。

第二是淨值回升、獲利增加。銀行5月底台股未實現利益衝上8,770億元，首度站上「8」字頭、改寫歷史新高，年增1.3倍，有助提升淨值與資本適足率。

至於券商及壽險列入損益表（FVTPL）的股票部位，評價及處分利益可直接挹注獲利。隨4、5月股市連續強彈，多數金控首季認列的金融資產評價損失，也可望大幅收斂，甚至收復失土。

第三是重新取得進場彈性。金融業先落袋、降低股票曝險，也等於保留現金與資本空間，若下半年市場拉回，將有更多籌碼重新布局。

值得注意的是，壽險調節並不限於台股，5月另減碼海外股票約689億元，國內外股票合計賣出2,020億元。資金部分轉向債券及債券ETF，反映業者正提高固定收益配置，重新平衡股債部位。

對台股而言，壽險由千億元級賣方主導，銀行與券商買盤又同步降溫，意味金融三業短線支撐力道轉弱，可能放大市場高檔震盪。

法人指出，隨6月台股波動加劇，金融業後續將更重視獲利落袋、資本效率與風險控管。5月大賣不是離場，而是先把多頭成果轉為獲利與配息籌碼，等待下一次進場時機。

配息 金融業 台股指數 壽險業 金管會

延伸閱讀

台股震盪爆百萬張量！資金避險高息ETF 00961單日逆勢漲逾1%、年化息率18%成焦點

狂吸419億元避風港！台股高檔洗盤 法人仍看好台積法說行情：00961等高股息吸資金停駐

個人理財周轉金近11月大增1.74兆元 央行緊盯股市信用擴張

民眾高點放大槓桿投資台股 違約交割風險更高

相關新聞

買債潮急凍！5月銀行券商轉賣、剩壽險撐盤 發生什麼事？

金融業買債潮急凍。據金管會統計，5月單月銀行、券商同步拋債，壽險買盤也較4月腰斬，使金融三業單月僅淨買債52億元，終結連兩個月千億級買債規模，債市布局明顯由積極轉向保守。

台股大漲後金融業5月忙收割 獲利、淨值、配息全到手

台股連兩月狂飆，金融業5月由進攻轉向收割。據金管會統計，金融三業5月單月轉向減碼台股751億元寫近半年最大，銀行券商縮手、壽險業更反手大砍1,331億元，股票資本利得可轉為保留盈餘，增加配息籌碼。

央行公布因應颱風來襲停止上班地區之退票從寬處理措施

因颱風來襲，部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，有關存款不足退票紀錄，央行表示，依據訂定之「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，從寬處理如下：

日銀升息不是利空！鉅亨買基金：看懂三訊號 把握日本基金投資機會

日本央行6月中宣布升息一碼，將政策利率由0.75%調升至1%，創下1995年以來新高，正式告別長達數十年的超寬鬆貨幣政策。對此，「鉅亨買基金」表示，市場不應只聚焦「升息」本身，更重要的是升息背後代表日本經濟正逐步走出「失落30年」，未來影響日本基金表現的關鍵，將回歸經濟基本面。投資人可持續觀察薪資、消費及日圓三大訊號，並依不同經濟情境靈活調整日本基金布局策略。

兆豐證券台中、新北兩地開講 強化新住民理財與防詐知識

為提升新住民金融識能與防詐意識，兆豐證券連續兩年與「新住民家庭成長協會」合作舉辦「金融防詐公益講座」，2026年分別於台中及新北兩地開講，共吸引逾70位新住民朋友參與。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。