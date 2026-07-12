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強風驟雨恐成災 保經業者：善用住宅颱風洪水險補強保障

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

颱風挾帶著雨彈接連襲台，民眾除了做好居家防颱，其實也能用保險來保障，公勝保經提醒民眾，應盡早儲備防颱物資、牢固門窗，更要檢視自身財產保障，善用商業保險轉嫁天災帶來的財物損失風險，讓居家防護加滴水不漏。

過去許多民眾以為，必須額外加保單獨「住宅颱風及洪水保險」，財產才能獲得保障。公勝保經總經理陳德成指出，為落實普惠金融且提升民眾居家天災防護，金管會自109年1月1日起已將「住宅颱風及洪水災害補償保險」主動納入「住宅火災及地震基本保險」的保障範圍中。也就是說，只要民眾投保住宅火險，不需額外加保，即自動享有這項颱風洪水災害的基本保障。

「住宅颱風及洪水災害補償保險」採「限額補償」機制，不論房屋造價高低，每一住宅標的物依所在區域，對應固定理賠最高限額。在保險期間內，保險標的物若直接因颱風或洪水事故發生損失，被保險人可按以下兩種方式擇一申請。一是依實際價值損失申請理賠給付，但有最高賠償限額，依保單條款「住宅颱風及洪水災害補償保險限額表」承保建築物所在地區對應的限額為主。二是保險標的物發生危險事故且符合「水災災害救助種類及標準」，也就是住宅淹水達50公分以上時，同樣依承保建築物所在地區所對應的限額表額度為理賠上限。

若真的不幸因颱風讓房屋與家具受損，有投保「住宅火災及地震基本保險」的民眾需準備理賠申請書、建築物權狀影本/謄本或其他證明文件、受損照與損失清單，向保險公司提出理賠申請。

公勝保經南區部資深業務協理鄭志弘表示，民眾必須注意在颱風發生前投保「住宅火災及地震基本保險」才能獲得理賠，若在颱風已經發布警報或造成災情後才緊急投保，將無法獲得理賠。建議可透過網路直接投保住宅火險，有效為自己住家或租屋處增加保障，簡單又快速。其次是僅保障「建築物本身及內部動產」，不包含室外車輛。最後要提醒民眾的是，第一時間需先將受損情況、淹水高度拍照或錄影存證，且保持現場完整，以免影響後續理賠計算。

公勝保經提醒，天災影響程度難以預料，保險是社會大眾最堅實的後盾，在做好防颱措施的同時，也該檢視自身保障是否充足，全面拉高保障額度，確保資產安全。

颱風 保險 金管會

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