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下半年經濟及市場開始面臨壓力測試 納入實質資產以提高投資組合韌性

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

Amundi東方匯理資產管理發布下半年全球市場投資展望指出，今年以來，全球經濟展現相當的韌性，但下半年各國經濟、政策制定者及市場將面臨真正的壓力測試。金融市場波動難免，投資人最好建立有韌性的投資組合，分散配置股債資產，並納入實質資產、黃金、大宗商品等。

Amundi的基準情境是AI應用持續普及，荷莫茲海峽的緊張局勢將稍微降溫，油價也可望逐步回穩。但面對地緣政治風險及通貨膨脹持續高於政策目標，各國央行的政策重心可能將放在穩定通膨預期，而非急於刺激經濟。

Amundi預期，美國聯準會Fed）及主要新興市場央行將維持政策利率不變。至於歐洲央行（ECB）、英國央行及日本央行，則可能於年底前再升息一次。

Amundi東方匯理資產管理投資研究院亞洲高級投資策略師姚遠指出，亞洲經濟上半年韌性強。尤其北亞最能受惠AI，中國大陸出口成長15%，日本也是兩位數成長，台、韓出口則成長40-60%。展望下半年，除了AI表現仍可望強勢之外，由於油價有望下滑，部分表現落後的股市有補漲空間。

就投資策略來說，姚遠建議分散布局，避免過度集中。AI投資機會正沿著價值鏈延伸至實體經濟；歐股及日股都有投資機會；新興市場則要精選布局機會，可望受惠於全球資金輪動。

姚遠表示，在傳統資產間的相關性可能失效的環境下，避險策略也要與時俱進。投資人可提高實質資產（如基礎建設及私募信貸）、黃金、大宗商品及特定貨幣的配置比重。黃金適合長期持有，但短期波動大，宜審慎看待，年底預估價位在每英兩5,500美元。

美國聯準會 Fed 荷莫茲海峽 黃金

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