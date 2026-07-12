新壽首創重大傷病險結合基因檢測 黃敏義：一日手術認定應有共同標準

隨著精準醫療及預防醫學快速發展，新光人壽近日推出業界首創結合重大傷病險與基因檢測的「溢卡安心重大傷病定期健康保險」，將保險保障延伸至疾病風險評估與健康管理。新光人壽總經理黃敏義表示，醫療科技持續進步，保險商品也必須跟著調整，除了重大傷病保障外，公司也同步推出精準醫療相關附約，希望讓保戶從事後理賠，逐步走向事前預防。

黃敏義表示，新光人壽近期推出的一日健檢、精準醫療相關商品採附約設計，保費約4,000多元即可投保，商品設計也符合目前衛福部推動精準醫療及健康管理的方向。他指出，若以主約設計，保費自然較高；若採附約方式，保費相對便宜，理賠內容也會有所不同，主約、附約都可以依照不同保障需求規劃。

此次推出的「溢卡安心」商品，首度將重大傷病保障與基因檢測結合，保戶可依個人需求選擇癌症、中風、失智症、糖尿病等九項重大傷病相關疾病進行基因檢測，搭配健康管理平台追蹤健康狀況，並透過步數、睡眠等健康管理累積點數，最高可折抵3.5%保費，希望建立「保障、預防、健康管理」三合一的新型態保險模式。

對於近期市場高度關注的一日手術理賠議題，黃敏義表示，醫療型態改變速度非常快，以白內障手術為例，以前幾乎都需要住院，如今大多已改為門診完成，因此過去住院手術與現在門診手術之間，確實產生新的理賠認定問題。

黃敏義指出，目前並沒有所謂「融通理賠」，而是依照保單條款辦理。如果商品保障的是住院手術，而醫療方式改變為門診，自然就要回到條款內容認定；若保單本身有門診手術保障，也會依照門診手術約定給付，因此不同商品保障內容仍有差異，保戶最重要的是回頭檢視自己所投保的條款內容。

對於未來制度是否需要調整，黃敏義認為，無論是放寬手術定義或處置定義，都可以討論，但應由主管機關建立一致認定標準，讓保險公司共同遵循。他表示，現在許多醫師也不希望自行承擔認定責任，因此若能有共同標準，無論醫療端或保險端都會更容易執行。

不過，他也提醒，保險商品都是依照當初風險發生率及理賠機率精算定價，「一分錢一分貨」，若事後直接修改既有商品條款，把原本沒有納入保障的項目擴大理賠，原有的精算基礎就可能失真，因此相關制度調整仍須兼顧保戶權益、商品公平性及保險精算原則，在醫療進步與保險永續之間取得平衡。