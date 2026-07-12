公股銀助攻 以房養老核貸逾萬件達628億元

台灣邁入超高齡社會，近年「以房養老」逐漸成為受矚目的金融工具。據統計，截至今年第1季底，全台銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款核貸件數達1萬663件，核貸額度新台幣628億元；其中，公股銀為最大動能，核貸件數占逾99%。

銀行自104年底開始辦理商業型不動產逆向抵押貸款業務，即俗稱的「以房養老」。高齡者可將自身既有不動產設定抵押權給銀行，由銀行依房屋價值及借款人年齡等條件評估後按月撥付款項，長者可在不出售房屋的情況下，持續享有居住權並取得穩定的現金流。

根據金管會統計，截至今年3月底，全台以房養老核貸件數1萬663件，核貸額度達628億元，其中，8大公股行庫便貢獻了1萬560件、近618億元，分別占整體約99%、98%。

比較全台各區域業務辦理情形，仍以北北基都會區需求最高。截至今年3月底，北北基件數達5216件、核貸額度近420億元，其次是中彰投地區件數達1646件、核貸額度逾69億元，桃竹苗地區以1256件、核貸額度52億元排名第3。

第一銀行解釋，以房養老運作方式與一般「每月償還房貸」相反，因此被稱為「逆向抵押貸款」，不必賣屋也能取得資金，借款期間仍可續住原宅，特別適合「有房但現金不足」族群，補足退休金、年金或存款缺口，實現在地安老同時提升財務自主，以減輕家庭負擔的加乘效果。

在實務操作層面，第一銀行舉例，居住台北市擁有自住房屋的70歲王先生，面對日漸增加的醫療支出導致生活漸窘而備感壓力，於是王先生將其居住的房屋、市值約2500萬元已無貸款的舊公寓，向第一銀行申請「安心貸」，貸款期間25年，額度1740萬元，每月約可撥付5.8萬元，除了減輕生活壓力也能得到好的醫療照護，讓老年生活更添保障。