公股銀：日圓走弱現鈔換匯量增8% 估下半年低檔震盪

日圓兌美元匯率近日持續走弱，讓市場掀起一波換匯潮。根據兆豐銀行及合作金庫銀行統計，今年截至6月底日圓現鈔賣匯量較去年同期成長約8至9%，預期下半年美日利差仍大，日圓匯率續呈低檔震盪。

儘管日本央行持續調整貨幣政策，今年6月升息至1995年以來新高，然而日圓卻持續走弱，未見明顯反彈，近日貶破1美元兌162日圓關卡，來到40年新低水位。

合庫銀分析，近期因中東地緣政治衝突推升能源價格上漲，為各國帶來通膨壓力，日本央行於6月貨幣政策會議中，將基準利率上調至1%，達31年來最高水準；不過，日本首相高市早苗的財政支出計畫，加劇市場對其財政紀律的疑慮，推升日本長期國債殖利率，導致日圓走勢持續震盪偏弱。

日圓走弱加上國人赴日旅遊熱潮未減，帶動相關換匯需求。據統計，兆豐銀今年以來日圓現鈔賣匯量遙遙領先美元及人民幣，截至6月底，日圓現鈔賣匯量較去年同期成長約8%；合庫銀統計，截至6月底，日圓現鈔結購金額約較去年同期增加約9%。

展望後市，兆豐銀指出，今年下半年日圓走勢主要將受到美日兩國利差影響。美國經濟展現韌性且通膨有升溫跡象，市場預期美國聯準會將維持高利率較長時間；反觀日本央行採取漸進式升息，以避免利率大幅上升造成經濟下行風險，美日利差仍大將支持日圓維持弱勢走勢。

不過，兆豐銀也提醒，投資人對日本政府進場干預匯率的預期，預料將限制日圓走弱幅度。預估下半年日圓匯率將呈現低檔震盪走勢，建議投資人可關注美國經濟數據變化及日本央行後續利率指引。

合庫銀補充，美伊簽署和平協議，國際油價有所回落，通膨可望降溫，加以美國公布6月非農就業人數疲弱，降低市場對於美國升息預期；然美日利差猶存，日圓貶至近40年低點，日央進場干預以抑制日圓貶勢，支撐日圓匯價。

合庫銀說明，全球地緣政治風險仍具不確定性，將持續關注日央貨幣政策走向，預期日圓走勢仍呈區間偏弱。