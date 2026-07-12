因應颱風巴威受災戶 6大壽險啟動保戶關懷服務

中央災害應變中心統計至今天上午7時，颱風巴威造成全台134人受傷，傷勢多為騎車摔傷等。包括國泰、富邦、南山、新光、凱基及台灣等6大壽險公司，均推出各項保戶關懷措施，包含快速理賠、保費緩繳及預付醫療保險金等服務。

金管會9日發布新聞稿表示，已責成中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會轉知各保險公司應做好各營業場所防颱準備，並主動瞭解保戶災損情形，依保險契約約定儘速辦理理賠。

國泰人壽表示，針對應繳月為今年7月的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳3個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至今年9月底前，若首次純增新台幣10萬元以內的保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳3個月的貼心服務。

富邦人壽指出，針對應繳月為今年6月至10月的續期保費，給予受災保戶延繳6個月的方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷的保戶需辦理理賠，均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務；若保戶因事故於合作院所住院，亦能代為以理賠金結算醫療費用。

南山人壽已啟動保戶關懷服務措施，包括免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠、住院關懷預付保險金等。保戶本人或業務員可於3個月內將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心申請即可。

新光人壽也啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，協助保戶度過難關，提供保戶主動協助理賠、保單補發免收工本費、續期保費緩繳優惠、保險單借款利息緩繳優惠，以及房屋貸款本金寬延優惠等5項服務。保戶若需申請可直接至全國各地客戶服務櫃檯，或主動洽詢業務服務人員申請，有相關問題亦可洽詢客戶服務專線或線上客服。

凱基人壽說明，保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，即啟動快速理賠；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限6萬元的住院預付金；另也提出保費緩繳、保服優惠、旅平險彈性調整等保戶關懷服務，讓保戶能獲得即時安心的保險支援，一同度過風災難關。

台灣人壽啟動受災保戶快速理賠服務及預付醫療保險金、續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、補發保單工本費優惠，以及緩繳房屋貸款本金及利息1年等服務，保戶可至全台7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或以線上服務申請，全年無休不受時間及空間限制；中國信託產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

此外，國泰產險補充，民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，在水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損；另為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。若民眾已投保國泰產險「住宅火災及地震基本保險」與「住家綜合險—泰安心」兩項商品，兩者皆涵蓋「颱風及洪水災害補償」保障。依據保險標的所在地區不同，提供7000元至9000元不等的理賠限額。

南山產物也提醒，民眾若有投保住宅火險，若因颱風導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」的保戶，將有專人協助啟動快速理賠服務。